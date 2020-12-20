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考全校前5就買電腦！國二男拚半年達成　結局「爸媽毀約」超心寒

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▲考試,作弊,測驗。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲網友分享自己被父母毀約的感覺「再也無法產生信任」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

遵守約定真的相當重要，一名日本網友日前在推特分享自己的親身經歷，他在就讀國中時曾經與爸媽約定，只要能期末能考進「全校前5名」，就可以買他夢寐以求的個人電腦，不料他拚了半年終於達成目標，爸媽卻毀約「改買了一輛腳踏車」，讓他心寒再也無法對雙親產生信任。文章分享後引發網友熱議。

原PO日前在推特表示，他國中二年級時非常想要擁有個人電腦，就向爸媽提出了「如果我能考進全學年前5名，就買電腦給我當獎勵」，爸媽考慮後也同意了，於是他就開始拚課業，最高紀錄只曾考過全學年30的他，拚了半年終於達成目標，努力的考到了全學年前5。

▲▼爸媽約定考好給獎勵！他全力拚前3卻遭毀約　幼小心靈壞了：再也不能信人。（圖／翻攝自推特）

▲網友推特原文。（圖／翻攝自推特）

讓他難以置信的是，當他興高采烈的把成績報告給爸媽後，爸媽在沒有商量的情況下，就把獎勵換成買一輛新的腳踏車，自此以後他就沒有辦法再對爸媽產生信任，那一天開始他也沒有再為任何事物努力過（原PO補充，課業仍維持原本水準，只是再也沒努力拚前幾名），讓他感嘆「遵守約定，真的很重要。」

文章分享後引發熱議，許多人也分享自己的經歷，「我小時候也被這樣騙過，真的很難過，就算不買，也可以跟我說為什麼啊」、「如果做不到，真的別亂立約定，特別是對孩子」、「我父母也曾說，我考上第一名就去遊樂園，後來我好不容易考到了，他們卻似乎忘了這件事，當時我真的很失落。」

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