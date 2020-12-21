【廣編】喜歡LOL絕不能錯過的裝備　犀牛盾x英雄聯盟防摔手機殼

【廣編特輯】

▲英雄聯盟 x 犀牛盾防摔手機殼系列。（圖／品牌提供，以下同）

圖、文／犀牛盾提供

去年犀牛盾首次與電競產業「新楓之谷」合作，今年再加入「英雄聯盟LOL」，以防摔手機殼聞名的犀牛盾在跨界合作的路上持續帶給大家不同的驚喜，讓手機殼也可以成為展現熱愛事物的時尚配件，收藏系玩家絕對不能錯過。



這次犀牛盾與英雄聯盟合作，共推出15款手機殼設計，多個角色給你選，讓你無時無刻展現你的英雄魂！聖誕節不知道送什麼交換禮物給電競團的朋友們？推薦給大家這個防摔功能、帥度兼備的聖誕禮物！LOL的粉絲們肯定為之瘋狂。

犀牛盾英雄聯盟系列防摔手機殼Android、iPhone都適用，最新的iPhone 12系列也都有！犀牛盾Mod NX手機殼除了防摔，還有一大特色就是「模組化」，可以輕鬆變換邊框殼或是背蓋殼，邊框、飾條、按鈕還是背板都提供多種選擇！讓你每天都能變換不同風格！



另外一款SolidSuit則適合喜歡一體成型手機殼的朋友，有6種顏色可選，按鍵也是可替換式設計，可以根據你選擇的圖款，任意搭配對應的顏色。



值得一提的是，因應iPhone 12系列的新藍色亮相，犀牛盾也特別為Mod NX、SolidSuit推出海軍藍新色，這款充滿低調奢華感的藍，一推出馬上成為熱銷色！

喜歡LOL的粉絲們注意了！犀牛盾特別提供官網折扣碼：20PET-LOL，結帳的時候輸入就可以享有優惠！快到犀牛盾官網挑選你的命定角色吧！ https://url.rhinoshield.tw/lolweb

