每年狂賣5千萬根！頂呱呱超夯「地瓜薯條」出冷凍包了　

▲頂呱呱首推地瓜薯條冷凍包。（圖／頂呱呱提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

呱粉快看，在家隨時都能吃地瓜薯條了！台灣人氣炸雞品牌「頂呱呱」將超人氣的「地瓜薯條」打造成冷凍料理包，濃郁的古早味地瓜香可是深受鐵粉愛戴，即日起正式上市，趕緊買一包回家試味道吧。

▲頂呱呱地瓜薯條每年賣出5千萬根。

強勢進軍冷凍市場，頂呱呱首度推出「地瓜薯條料理包」，將每年賣出5千萬根的地瓜薯條變身冷凍食品，就是要讓粉絲在家也能吃到明星商品的美味，即日起在頂呱呱APP商城搶先開賣，3包還免運，後續也將陸續推出復熱料理包系列商品，粉絲可要好好期待。

▲繼光香香雞10月也推冷凍香香炸雞。（資料圖／記者蕭筠攝）

另，「繼光香香雞」今年10月也將招牌「香香炸雞」製成冷凍食品，有別於門市的濕粉製作過程，冷凍炸雞採用乾粉包裹雞肉，精選無骨國產雞肉先醃製後再裹粉，打造皮酥肉香嫩的口感，只要使用氣炸鍋先氣炸9分鐘再翻面2分鐘，在家花費11分鐘就能吃到熱騰騰又香氣十足的香香炸雞，且一定要搭配附贈的特製胡椒粉最對味。

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