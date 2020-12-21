穿厚外套牽僅包尿布2歲兒逛公園　狂父現身：訓練小孩...他很健康

記者陳以昇、徐愷昕／新北報導

新北市中和四號公園20日下午一名男子穿著保暖外套，牽著一名全身赤裸、僅包尿布的男童，在這體感溫度僅十多度的街頭，不免讓人擔心男童受寒。照片被路過民眾PO上網後引發熱議，許多人都覺得這名男子太離譜，孩子好可憐。不過，這名男子今（21）日受訪時表示，「你摸摸看，我小孩很健康，你摸他身體都是熱熱的」，強調自己只是在訓練孩子，尊重孩子的穿衣意願。

▲穿著厚外套牽兒冷天中逛公園，爸爸出面表示自己是在「訓練小孩」。（組合圖、／翻攝臉書《我是永和人》、記者陳以昇攝）

一名網友在臉書《我是永和人》社團貼出一張照片，上方一名男子頭髮凌亂、推著一輛滿載雜物的推車，自己穿著保暖衣物包緊緊，身旁卻牽著一名全身赤裸、體型瘦小，僅包著一條尿布的男童。由於新北市昨日下午相當冷，體感只有十多度，讓路過的人都替男童感到心疼，擔心他會不會因此受寒感冒。

不少網友看完紛紛留言表示，「看了就覺得冷」、「不怕凍死吼」、「根本虐待兒童」、「大人我們無法管，但小孩的身心教育都是問題，不要漠視了」，認為應該要報警，讓社會局介入處理；另也有附近住戶跳出來說，自己遇過該名男子，他自稱男童是自己的兒子。

▲王男今（21）日凌晨又帶孩子裸上身去逛永和家樂福。（圖／記者陳以昇翻攝）

而據了解，王男昨日帶小孩上公園被罵翻後，今（21日）凌晨不顧外界眼光，又帶小孩光著身體去永和家樂福，不過這次他自己也裸著上半身，僅穿一條深色長褲。

對於自己引發的爭議，王男接受媒體訪問時表示是在訓練小孩，「我們在國外做男人是被訓練的，你摸摸看，我小孩很健康，他身體都是熱熱的」，認為網友都誤會他了，還報警浪費警力，強調家中都有開暖氣，且兒子現在2歲，開始會表達自己意見，「出門很熱他不想穿，那是他的自由，我們是自由國家，很多時候自己要照顧自己，他表達要穿再穿。」並坦言，兒子在公園晃差不多5分鐘就會穿衣服了，如果運動的話，外套絕對不會穿，運動完30分鐘累了再穿。

▲社區前主委稱，王男平常做人還不錯，一般溝通都還可以。（圖／記者陳以昇攝）

有關這名男子的身分，男子居住社區的前主委出面表示，王男今年64歲，弟弟在緬甸當官員，2個哥哥則在美國當醫生，永和住處是弟弟匯錢給他買的，已住10多年，至於2歲兒子則是他的蘇姓女友所生的，不過是不是他的親生的無從得知，只知道王男已收養並照顧2年多；前主委再言，「其實王男平常做人還不錯，一般溝通都還ok，他收養男童後照顧的都不錯，只是要用對方法跟他溝通，不然容易刺激到他」。

大樓管理員則表示，平常就常看王男帶著穿少少的男童去公園，他有提醒過對方不要讓小孩感冒，但王男不曾理會，「王男只相信前主委的話，之前社會局就有關心過王男與孩子的生活起居及狀況，持續2年了」。

▲社區管理員表示，時常看王男帶著孩子穿少少就出門。（圖／記者陳以昇攝）

另據了解，男童的母親蘇姓女子過去也曾上過新聞，2014年時26歲的蘇女原本在醫院擔任清潔工，因覺得工作辛苦，又感覺遭同事排擠，憤而離職，後來求職頻頻碰壁，還伸手要哥哥、弟弟養她，最後乾脆跑到頂溪捷運站乞討，當時因「立志要當乞丐」引起社會各界關注。對此，王男表示，他2年前突然收到里長通知稱，蘇女在醫院生小孩沒付錢，他沒有多想就前去幫忙，對方說小孩是他的，不過真相為何他也不知道，後來就直接辦理收養。

▲男童母親蘇姓女子過去曾因「立志當乞丐」上新聞 。（圖／東森新聞）

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