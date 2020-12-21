　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

穿厚外套牽僅包尿布2歲兒逛公園　狂父現身：訓練小孩...他很健康

記者陳以昇、徐愷昕／新北報導

新北市中和四號公園20日下午一名男子穿著保暖外套，牽著一名全身赤裸、僅包尿布的男童，在這體感溫度僅十多度的街頭，不免讓人擔心男童受寒。照片被路過民眾PO上網後引發熱議，許多人都覺得這名男子太離譜，孩子好可憐。不過，這名男子今（21）日受訪時表示，「你摸摸看，我小孩很健康，你摸他身體都是熱熱的」，強調自己只是在訓練孩子，尊重孩子的穿衣意願。

▲▼父穿厚外套牽「只穿尿布」兒冷天中逛公園。（組合圖、／翻攝臉書《我是永和人》、記者陳以昇攝）

▲穿著厚外套牽兒冷天中逛公園，爸爸出面表示自己是在「訓練小孩」。（組合圖、／翻攝臉書《我是永和人》、記者陳以昇攝）

一名網友在臉書《我是永和人》社團貼出一張照片，上方一名男子頭髮凌亂、推著一輛滿載雜物的推車，自己穿著保暖衣物包緊緊，身旁卻牽著一名全身赤裸、體型瘦小，僅包著一條尿布的男童。由於新北市昨日下午相當冷，體感只有十多度，讓路過的人都替男童感到心疼，擔心他會不會因此受寒感冒。

不少網友看完紛紛留言表示，「看了就覺得冷」、「不怕凍死吼」、「根本虐待兒童」、「大人我們無法管，但小孩的身心教育都是問題，不要漠視了」，認為應該要報警，讓社會局介入處理；另也有附近住戶跳出來說，自己遇過該名男子，他自稱男童是自己的兒子。

▲▼王男又出門溜小孩 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲王男今（21）日凌晨又帶孩子裸上身去逛永和家樂福。（圖／記者陳以昇翻攝）

而據了解，王男昨日帶小孩上公園被罵翻後，今（21日）凌晨不顧外界眼光，又帶小孩光著身體去永和家樂福，不過這次他自己也裸著上半身，僅穿一條深色長褲。

對於自己引發的爭議，王男接受媒體訪問時表示是在訓練小孩，「我們在國外做男人是被訓練的，你摸摸看，我小孩很健康，他身體都是熱熱的」，認為網友都誤會他了，還報警浪費警力，強調家中都有開暖氣，且兒子現在2歲，開始會表達自己意見，「出門很熱他不想穿，那是他的自由，我們是自由國家，很多時候自己要照顧自己，他表達要穿再穿。」並坦言，兒子在公園晃差不多5分鐘就會穿衣服了，如果運動的話，外套絕對不會穿，運動完30分鐘累了再穿。

▲▼父穿厚外套牽「只穿尿布」兒冷天中逛公園。（圖／記者陳以昇攝）

▲社區前主委稱，王男平常做人還不錯，一般溝通都還可以。（圖／記者陳以昇攝）

有關這名男子的身分，男子居住社區的前主委出面表示，王男今年64歲，弟弟在緬甸當官員，2個哥哥則在美國當醫生，永和住處是弟弟匯錢給他買的，已住10多年，至於2歲兒子則是他的蘇姓女友所生的，不過是不是他的親生的無從得知，只知道王男已收養並照顧2年多；前主委再言，「其實王男平常做人還不錯，一般溝通都還ok，他收養男童後照顧的都不錯，只是要用對方法跟他溝通，不然容易刺激到他」。

大樓管理員則表示，平常就常看王男帶著穿少少的男童去公園，他有提醒過對方不要讓小孩感冒，但王男不曾理會，「王男只相信前主委的話，之前社會局就有關心過王男與孩子的生活起居及狀況，持續2年了」。

▲▼父穿厚外套牽「只穿尿布」兒冷天中逛公園。（圖／記者陳以昇攝）

▲社區管理員表示，時常看王男帶著孩子穿少少就出門。（圖／記者陳以昇攝）

另據了解，男童的母親蘇姓女子過去也曾上過新聞，2014年時26歲的蘇女原本在醫院擔任清潔工，因覺得工作辛苦，又感覺遭同事排擠，憤而離職，後來求職頻頻碰壁，還伸手要哥哥、弟弟養她，最後乾脆跑到頂溪捷運站乞討，當時因「立志要當乞丐」引起社會各界關注。對此，王男表示，他2年前突然收到里長通知稱，蘇女在醫院生小孩沒付錢，他沒有多想就前去幫忙，對方說小孩是他的，不過真相為何他也不知道，後來就直接辦理收養。

▲▼ 男童母親蘇姓女子過去曾因「立志當乞丐」上新聞 。（圖／東森新聞）

▲男童母親蘇姓女子過去曾因「立志當乞丐」上新聞 。（圖／東森新聞）

►偷偷分享少女秘密！

【相關新聞】

父穿厚外套牽「只穿尿布」兒冷天中逛公園　網怒：根本虐童！

ET快訊
穿厚外套牽包尿布2歲兒逛公園　狂父現身：訓練小孩
「世界第一AV女優」用口罩撿狗大便！翻面再戴臉上
「網帥」騙走百位嫩妹5000萬！被逮真實長相曝光
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

假好心給搭車優惠　4度性侵弱女拍裸照！狼運將判賠95萬

穿厚外套牽僅包尿布2歲兒逛公園　狂父現身：訓練小孩...他很健康

驚悚影片曝光！女騎士「遭貨車拖行數十公尺」　轉身猛拍車頭呼救

快訊／旭富又爆炸！同廠房「2hrs後再竄恐怖黑煙」　消防急撤

柬埔寨返台進防疫旅館前！高雄2男偷跑進超商購物　各重罰10萬

旭富自損8億　倒楣4工廠損失10億！只準備3千萬賠鄰居遭譙翻

高雄街頭2警拔槍大喊：下車　黑色改裝車太臭屁...駕駛是通緝犯

快訊／北市大安公車碰撞BMW！車頭全撞爛釀5傷　1小嬰兒送醫　　

她掏心肺連裸照也傳！網帥驚人真面目曝　百名女留學生挨詐5千萬

5人被化骨水削皮去肉慘狀曝！清洗外牆噴濺　無良包商：洗洗就好

韋禮安唱一半突崩潰大哭！　魏如萱心疼緊抱「幫他唱完」

郭書瑤「1分鐘床上激吻片」曝光！　開腿被解釦...未播畫面羞爆

桃園旭富製藥廠爆炸直擊！　2員工受傷1人90%三度燙傷

坤達重現《放手》20年後一樣帥！　邰智源盡力跟上：我小時候的歌

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

別抓壁虎！嬤把貓孫擺籃裡訓話 牠嫌吵閉眼「裝沒聽見」：好啦～

年收200萬女「聯誼」竹科工程師 2人急結婚...媽寶男怨：卸妝嚇人

郭書瑤「1分鐘床上激吻片」曝光！被他伸手解釦…未播漏網畫面羞爆

高雄嚴重車禍！情侶雙載「未兩段式左轉」…20歲男噴飛不治

A-Lin高雄開唱「消瘦10KG又曬黑」！　她滿意陽光身材：是我很喜歡的樣子

假好心給搭車優惠　4度性侵弱女拍裸照！狼運將判賠95萬

穿厚外套牽僅包尿布2歲兒逛公園　狂父現身：訓練小孩...他很健康

驚悚影片曝光！女騎士「遭貨車拖行數十公尺」　轉身猛拍車頭呼救

快訊／旭富又爆炸！同廠房「2hrs後再竄恐怖黑煙」　消防急撤

柬埔寨返台進防疫旅館前！高雄2男偷跑進超商購物　各重罰10萬

旭富自損8億　倒楣4工廠損失10億！只準備3千萬賠鄰居遭譙翻

高雄街頭2警拔槍大喊：下車　黑色改裝車太臭屁...駕駛是通緝犯

快訊／北市大安公車碰撞BMW！車頭全撞爛釀5傷　1小嬰兒送醫　　

她掏心肺連裸照也傳！網帥驚人真面目曝　百名女留學生挨詐5千萬

5人被化骨水削皮去肉慘狀曝！清洗外牆噴濺　無良包商：洗洗就好

冬天底妝脫皮、浮粉？南韓明星化妝師3招破解

汪「自帶圍巾」放風尿尿　阿伯一句話讓牠氣炸回頭：會不會聊天？

2020回顧／黎巴嫩炸出蕈狀雲！2750噸硝酸銨一放6年　自埋人禍種子

40歲李運慶「娶洪詩」有譜！　孫淑媚著急：先讓她生

87歲嚴肅嬤被融化！　駝背逗汪「揮舞零食」超活潑...笑到瞇瞇眼

資深女星前夫威脅「把妳埋公司」　她交往3月遭騙婚損失千萬

假好心給搭車優惠　4度性侵弱女拍裸照！狼運將判賠95萬

韓國瑜贈「女中豪傑」花籃打氣！　沈智慧重返立院放話罷萊委

航母殺手下水》張誠／小而美火力強　論「沱江艦」在護衛台海角色

運動菁英獎竹市星光閃爍　陳念琴、林圭璋皆獲獎

半年約砲50女！下體流黃綠膿汁　「身中雙鏢」淡回：不是第一次！

社會熱門新聞

獨／UBA虎科大隊長載女友遭撞！噴飛身亡

快訊／輪椅婦閉目不動　警衛搖不醒驚覺「死了」

UBA隊長家屬曝「不辦告別式」：怕阿嬤、媽媽受不了

甜美少校人妻嘟嘴挑逗：說你愛我！偷吃舊愛學長對話曝

即／旭富「又傳爆炸聲」　黃煙猛竄天際

少校兒媳搞舊愛！　公公跟監親揭家醜：國家還有救嗎

UBA隊長招魂4、50次沒回應　哥向女方道歉獲聖筊

獨／撞擊瞬間曝光！　UBA隊長載女友雙亡

UBA隊長雙載遭撞亡　女友是茶園千金

UBA隊長與女友南下！騎車遭撞雙亡

BMW重機撞橋墩　騎士噴飛爆頭慘死

恐怖房東追10年鐵鎚爆門　她求重刑

政戰神鵰俠侶3年玩完！少校月花4萬嚇壞夫家劈腿保險員

旭富火燒整夜　消防員累癱躺路邊睡

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

獨／UBA虎科大隊長載女友遭撞！噴飛身亡

印度神童預言成真！變種病毒現...災難「沒結束」

快訊／輪椅婦閉目不動　警衛搖不醒驚覺「死了」

子瑜站TWICE最後粉心疼「妳值得更好」

西門蘿莉塔有對象了！羞：希望可以久一點

祖先連喊20次不要！他騎到一半金山坍塌

喬瑟夫剪掉招牌長髮「激帥中分頭」驚艷網

UBA隊長家屬曝「不辦告別式」：怕阿嬤、媽媽受不了

甜美少校人妻嘟嘴挑逗：說你愛我！偷吃舊愛學長對話曝

即／旭富「又傳爆炸聲」　黃煙猛竄天際

少校兒媳搞舊愛！　公公跟監親揭家醜：國家還有救嗎

UBA隊長招魂4、50次沒回應　哥向女方道歉獲聖筊

小嫻恆春夜市擺攤　經濟狀況曝光

金鍾國屁屁處夾白色口罩　智孝一步救援

謝忻「早知被發現就車震」再談阿翔：我不倫

更多

最夯影音

更多
韋禮安唱一半突崩潰大哭！　魏如萱心疼緊抱「幫他唱完」

韋禮安唱一半突崩潰大哭！　魏如萱心疼緊抱「幫他唱完」
郭書瑤「1分鐘床上激吻片」曝光！　開腿被解釦...未播畫面羞爆

郭書瑤「1分鐘床上激吻片」曝光！　開腿被解釦...未播畫面羞爆

桃園旭富製藥廠爆炸直擊！　2員工受傷1人90%三度燙傷

桃園旭富製藥廠爆炸直擊！　2員工受傷1人90%三度燙傷

坤達重現《放手》20年後一樣帥！　邰智源盡力跟上：我小時候的歌

坤達重現《放手》20年後一樣帥！　邰智源盡力跟上：我小時候的歌

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面