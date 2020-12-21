估5萬人潮湧進海濱公園　阿妹台東跨年晚會交通攻略

▲汽機車免費停車區一覧表。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

A-Mei 張惠妹今年返鄉在台東海濱公園辦理跨年演唱會，消息一出造成熱烈回響，預估將有超過5萬人潮湧入，為利交通疏運，台東縣政府安排完善交通規劃與臨時停車場設置，讓民眾順利前往，縣府也呼籲大家多加利用大眾交通運輸工具或徒步到會場，用最環保愛臺東的方式參加美好的跨年盛事。

▲大客車免費停車區及收費停車區一覽表。



縣府文化處特別提供以下交通全攻略報給你知！

一、12月31日交通管制部分：(一)汽車管制區Ａ：臨海路51巷至桂林南路之台11線臨海路段東側部分區域，12時起管制汽車進入。(二)汽車管制區Ｂ：台11線與中華大橋南端至新豐里橋北端之台11線臨海路段，20時起管制汽車進入。(三)汽車管制區Ｃ：台11線與台11乙線至臨海路與成都南路口之台11線臨海路段，彈性管制汽車進入。

二、12月31日停車區域：汽車3,600位、機車5,000位、大客車 290位，共有9處汽機車、4處大客車免收費停車場及5處收費停車場，即時停車位系統即將上線。

▲接駁車搭車資訊。

三、12月31日接駁車時間自14:00至 2021年1月1日 02:30，分3條接駁路線，請多加利用，其中，(一)紅線：台東火車站與馬亨亨大道沿路接駁路線、(二)藍線：台東機場接駁路線、(三)綠線：台東轉運站-市區停車區。

四、12月31日搭乘計程車：可由台東火車站、台東航空站、台東公車轉運站、南京路市民廣場活動排班區搭乘計程車前往會場；散場統一於仁愛國小前搭車。

▲停車場與接駁車相關位置示意圖。

詳細資訊請上：

1.縣府文化處官網-跨年晚會專區

2.活動粉絲頁：台東縣歲末系列活動

3.實聯制網址連結：https://reurl.cc/r8WWrk

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