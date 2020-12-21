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毒販搶地盤開殺！馬路橫躺7屍體全身彈孔　近距離行刑擊斃

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▲▼馬路旁驚見7具屍體「並排躺好」 　一旁藍色字條嚇壞警。（圖／翻攝自推特／@araujogar）

▲現場留下的恐嚇字條。（圖／翻攝自推特／@araujogar）

記者趙蔡州／綜合報導

墨西哥薩卡特卡斯市（Zacatecas）發生驚悚殺人案，當地警方18日在市區附近的公路發現，有7具屍體被人整齊排放在路邊，死因全部都是近距離行刑式槍擊，現場還遺留寫著恐嚇言語的紙條。警方調查後認為，事件應該是國際知名的墨西哥販毒集團「錫那羅亞」（Sinaloa Cartel）所為。

根據墨西哥媒體《El Universal》報導，當地警方18日凌晨5時許在執行巡邏勤務時，在薩卡特卡斯附近49號聯邦公路路邊發現，有7具身體佈滿彈孔的男性屍體被整齊放置，死因都是遭近距離行刑式槍擊，旁邊的石頭則找到一張寫著「你們的死期已經到了，MZ小組」的恐嚇字條。

▲▼馬路旁驚見7具屍體「並排躺好」 　一旁藍色字條嚇壞警。（圖／翻攝自推特／@araujogar）

▲警方認為，命案應該是販毒集團所為。（圖／翻攝自推特／@araujogar）

警方表示，MZ小組是墨西哥販毒集團「錫那羅亞」旗下的特別行動小組，考量到錫那羅亞正在與另一個販毒集團，哈利斯科州新時代（Jalisco New Generation Cartel）爭奪地盤所有權，MZ小組為了恐嚇對方成員才會下手殺人，7名死者應該都與哈利斯科州新時代有關係，不過具體細節仍待釐清。

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