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溪口鄉推稻田上的饗宴　竹編文創在地食材成亮點

▲▼ 走進溪口 稻田上的饗宴 翁縣長力邀民眾 體驗溪口嘉年華盛會！ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲溪口鄉推稻田上的饗宴 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣文化觀光局攜手嘉義縣崙尾天赦竹編發展協，日前在溪口舉辦溪口鄉有史以來規模最大的「走進溪口稻田上的饗宴」500人戶外活動及在地食材宴席，以豐富藝文表演及豐盛在地食材料理填滿遊客身心靈，堪稱溪口嘉年華會盛大的活動。

翁章梁介紹，今年衛福部長陳時中來訪嘉義縣，他特別致贈部長一頂充滿濃濃南洋風的手工竹編帽，並親自命名為「時鐘帽」紅極一時，更為天赦的竹編打出名號；此次結合稻田上的饗宴，以溪口鄉在地食材發揮，活動中更展現傳統技藝與學校的學習成果，猶如嘉年華般熱鬧！

▲▼ 走進溪口 稻田上的饗宴 翁縣長力邀民眾 體驗溪口嘉年華盛會！ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲在地竹編精品 。（圖／記者翁伊森翻攝）

位在溪口鄉崙尾村的天赦庄聚落，早年竹編工藝最鼎盛時期，全庄有超過12家竹器工廠，近千名人口以此維生，從庄頭到庄尾，村民幾乎都從事與竹器有關的行業。

竹製用品在農村年代隨處可見，現在不多見，以前最常見的竹編織器具，非兒時紀憶時收藏米糧的古亭畚莫屬，意味古早稻米豐收的涵義，近來由於經濟型態改變，塑膠製品大量產出，竹製品己日趨沒落，盛景不再。

▲▼ 走進溪口 稻田上的饗宴 翁縣長力邀民眾 體驗溪口嘉年華盛會！ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲火雞肉也是當地眲色風味餐食。（圖／記者翁伊森翻攝）

崙尾天赦竹編發展協會總幹事蔡世緯原來打算在民國99年結束阿公傳下的竹子產業，但溪口鄉親歷經半年多與社區耆老溝通及協力下，終於在101年成立「嘉義縣崙尾天赦竹編發展協會」。

協會從民國101年成立迄今，在台灣工藝研究中心給予的竹工藝課程激勵當地竹編工藝的精進，更受到嘉義縣政府重視，協助協會傳統工廠重新盤整竹工藝產業歷史，運用空間再造與規劃，重新打造出提供地方小旅行及結合竹工藝體驗的教育場所，一舉獲得中南部社造普立茲克的建築園冶獎。

▲▼ 走進溪口 稻田上的饗宴 翁縣長力邀民眾 體驗溪口嘉年華盛會！ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲縣議員劉雅文推動當地藝文活動不遺餘力 。（圖／記者翁伊森翻攝）

當天活動的田間遊戲區，除有喚回兒童時期記憶的竹裝置藝術、重現客家花布馬、竹龍、打卡古町畚外，另設計10個不同難度的遊戲關卡，小朋友們只要成功闖關並蒐集6個印章，便可領取竹藝師傅精心製作的小禮物，數量有限，兌完為止。

在地食材宴席，包括營養豐富的藥膳火雞翅湯、魚翅羹、滿滿膠原蛋白的軟Q豬腳麵線、濃濃鄉土味的割稻飯、大廚特調的糖醋泰式魚、溫和滋養暖胃刈菜火鍋、全台絕無僅有的特色紫蘆筍，最後以水果及甜品做完美結尾，由於食材需要事先確認採購數量及準備，欲用餐的民眾需事先訂位，邀請大家用肚子親自感受滿滿的鄉土風味！

▲▼ 走進溪口 稻田上的饗宴 翁縣長力邀民眾 體驗溪口嘉年華盛會！ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲鄉口鄉長劉維聰 。（圖／記者翁伊森翻攝）

活動正值初冬，為溪口鄉二期稻作豐收之際，以敬天謝地的心懷，藉由這次在溪口鄉中正東路福德祠廣場旁稻田舉辦活動，強化在地社區連結，活動有吃又有玩，特別適合揪團報名、攜家帶眷，邀請大家用親近自然的好心情，趁著週末到農村走一走，感受濃濃地鄉土味。

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關鍵字：

溪口鄉時鐘帽在地食材

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