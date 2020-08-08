溪口鄉首座多功能社區活動中心動工　未來將做社區長照推廣

▲▼ 溪口鄉溪北村後港社區活動中心新建工程動土典禮 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導



溪口鄉長孫維聰上任以來，積極佈建長照據點，有鑑於溪北村後港社區活動中心因年代老舊、空間狹小，經鄉公所評估後，決定爭取經費予以新建，完工後將成為可提供日間照顧功能的重要據點

▲溪口鄉溪北村後港社區活動中心新建由立法委員陳明文及縣長翁章梁配合地方爭取 。（圖／記者翁伊森翻攝）



動土典禮由溪口鄉長孫維聰、立法委員陳明文、衛生福利部代表、嘉義縣社會局長蕭英成、嘉義縣議員劉雅文、溪口鄉民代表會主席劉耀淳、副主席張旭昇及多位村長、社區理事長等眾多貴賓共同出席進行動土奠基儀式，以祈求開工平安順利，工程圓滿完成。



孫維聰表示，由於本鄉人口老化嚴重，65歲以上人口比率高達23%，也為因應人口老化日間照顧的需求，公所於2019年積極向衛生福利部爭取前瞻基礎建設「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」，在縣長翁章梁大力支持與陳明文委員努力促成下，才能順利獲得衛生福利部核定補助經費共1,126萬5000元整，若再加上公所本身之配合款473萬5000元整，此次總工程經費共1,600萬元整。

▲新建工程動土典禮民眾祈求平安 。（圖／記者翁伊森翻攝）

根據公所所規劃工程預計2021年底前完工，未來一樓可供社區居民活動的場所及村辦公室使用，亦可作為社區推動長照C點巷弄服務站之活動場域，二樓預計將與大林慈濟醫院長照中心合作，共同推動長照社區整體照顧服務工作，進行建置長照B點日間照顧服務中心，藉以增進本鄉長照服務提供單位分布之密度，因應未來鄉內對社會長期照顧之需求，也為本鄉需要服務的高齡者或身心障礙者，建構一個連續性、多元性、可近性的照顧服務體系，落實社區照顧功能。



鄉長孫維聰也再次感謝縣長翁章梁及陳明文委員等諸多長官的共同努力，讓溪口鄉即將擁有第一座多功能社區活動中心，也為本鄉佈建更加綿密的長照服務據點，讓社區的長輩能得到更近便性的長照服務，受到更完善的照顧，進而達到高齡者健康在地老化的目標。

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