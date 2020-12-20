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港警總部女員工確診　官員憂：全面遏止疫情刻不容缓

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▲▼香港疫情,港版方艙醫院。（圖／路透社）

▲香港疫情嚴峻。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

香港爆發第四波疫情尚未控制，港特區政府今（20日）新聞公報，一名駐守警察總部的女性文職人員初步確診新冠肺炎。這名女性文職人員最後一次上班是16日，18日感到不適求診，隔天得知確診。目前，香港警方高度關注事件，正在等候香港衛生署進一步評估。

新聞公報指出，該名文職人員可能有緊密接觸的警務人員及文職人員均獲安排接受檢疫及病毒檢測。警方已即時派員清潔及消毒該名人員的相關工作地方，並且主動提供該名文職人員的近日工作記錄等資料，安排相關密切接觸者進入檢疫中心接受檢疫。

▲▼香港特區政府財政司司長陳茂波。（圖／CFP）

▲香港特區政府財政司司長陳茂波。（圖／CFP）

另外，據大陸官媒新華社指出，受疫情衝擊，香港經濟陷入低迷。香港特區政府財政司司長陳茂波今也發表最新聲明，「全面遏止新冠肺炎疫情已是刻不容緩，希望市民配合特區政府的防疫措施，合力讓疫情盡快消退。」

陳茂波表示，今年的疫情對基層及中產市民造成沈重打擊。面對如此艱難環境，怎樣才能支援好最受疫情影響的市民、保住經濟元氣、盡早部署疫後經濟恢復，是明年財政預算案的挑戰。

談到目前財政困境，陳茂波指出，今年特區政府將面對史無前例的3000億元（單位：港元，同下）財政赤字，明年預算案難免仍出現赤字，挑戰極大。「在充滿不確定性和挑戰的未來，更需要大家的參與，匯聚眾人智慧，集思廣益，為香港謀出路。」

特區政府日前公佈擬向防疫抗疫基金再注資64億，推出19項資助計劃。陳茂波表示，跟9月份上一輪注資時的同類措施相比，此輪資助金額幾乎增加了1倍。然而對於許多艱苦經營多時的行業來說，只能起到暫時的紓緩作用，絕非根治問題的長遠之計。

香港疫情爆發疫情，商家被迫停業，陳茂波說，「許多業界朋友表示，他們真正需要的是市面上盡快恢復正常人流，能夠正常做生意，不再受到反復實施的停業要求困擾。」

陳茂波表示，據特區政府統計處最新公佈的數字，9至11月的最新失業率為6.3%，同期就業不足率為3.4%。雖然這兩項數字均較上一期有所改善，但仍有超過24萬人失業、逾13萬人開工不足。未來數月，若疫情不能快速受控，失業率可能會再次攀升。

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