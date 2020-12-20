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中國抽砂船「集結馬祖」！居民憂生態　海巡署：加強兩岸協同執法

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▲馬祖南竿遭陸籍抽砂船集結圍島 馬祖海巡增派1000噸新北艦支援 。（圖／民眾提供）
▲馬祖南竿10月遭陸籍抽砂船集結圍島，馬祖海巡增派1000噸新北艦支援 。（資料照／民眾提供）

政治中心／綜合報導

中國抽砂船頻頻進入我國海域非法盜採土石，除危害離島海域生態外，盜砂船的強光、噪音也嚴重影響馬祖民眾的生活品質。就有當地居民在10月拍下，中共抽砂船在周邊水域聚集，數量相當驚人。對此，海巡署金馬澎分署表示，將持續加強勤務部署及執法力度，並透過兩岸協同執法機制，共同打擊、嚇阻違法盜砂。

鑑於近年來迭有中國抽砂船於我國海域非法盜採土石，破壞台灣海洋環境與自然生態，侵蝕海洋國土，在馬祖海域更變本加厲，數量多到幾近圍島，海巡艦艇光2020年迄今，驅離中國抽砂船就已達近4000艘次。

對此，民進黨連江縣黨部主委李問11月曾提到，海委會跟對岸的執法單位共同討論之下，進行兩岸共同執法，共同驅離、取締馬祖周邊海域的違法抽砂船。盼還給馬祖鄉親乾淨的水域，也避免海洋資源遭受破壞。

至於近期有民眾拍攝到大批非法抽砂船聚集，且違法盜砂事件頻傳。海巡署則表示，已運用雷達、守望及巡邏等三道監偵幕掌握海域狀況，發現大陸船舶越界時，彈性靈活調派巡防艇前往取締，並適時規劃執行擴大威力取締專案，派遣大型巡防艦船部署越界盜砂熱區。

此外，兩岸協同執法方面，金馬澎分署補充，透過兩岸共同打擊犯罪聯繫機制，強化兩岸協同執法質量與合作，共同打擊遊走兩岸界線之抽砂船，馬祖海巡隊與福建海域執法單位今年度已辦理15次。

金馬澎分署說，統計今年度馬祖地區取締違法越界大陸船舶驅離950艘次、扣留10艘、裁罰9艘、罰鍰新台幣906萬元及沒入6艘外，11月份驅離越界大陸抽、運砂船138艘次，12月份截至16日已降至21艘次。

▼中國違法抽砂船頻頻侵入台灣周邊海域盜採砂石。（圖／翻攝自李問臉書）

▲▼中國違法抽砂船頻頻侵入台灣周邊海域盜採砂石。（圖／翻攝自李問臉書）▲▼中國違法抽砂船頻頻侵入台灣周邊海域盜採砂石。（圖／翻攝自李問臉書）

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