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環南市場「下雪」17攤位遭波及　市場處將求償肇事者

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▲▼環南市場攤商誤觸警報導致泡沫波及數個攤販。（合併圖／環南市場提供）

▲環南市場攤商誤觸警報導致泡沫波及數個攤販。（資料照／環南市場提供，下同）

記者蔡文鈴／台北報導

北市環南市場18日凌晨2點左右，有攤商誤觸消防警報，導致泡沫噴灑，現場宛若「下雪」。而市場處已於當日上午完成環境清理工作，攤商均已恢復營業，後續將釐清相關責任協助受損攤商向肇事者求償，並加強宣導避免日後再發生消防裝置誤觸之情形。

市場處19日表示，為維護環南中繼市場消防安全，市府依照各類場所消防安全設備設置標準，在台北市公有環南中繼市場裝置消防泡沫手動啟動設施，其高度距樓地板面在0.8公尺以上1.5公尺以下，現場手動啟動裝置亦符合標準之設計，並配合每年兩次消防安全檢查。

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市場處指出，攤商誤觸手動消防設備，導致該區域17個攤位泡沫噴灑，波及攤商設施設備，現場機電人員於第一時間做適當處置，清潔人員及攤商立即清理泡沫現場，並於當日上午6點恢復該區域17個攤位營業，將攤商財務損失降至最低；後續將釐清相關責任協助受損攤商向肇事者求償，並加強宣導避免日後再發生消防裝置誤觸之情形。

環南中繼市場試營運引進現代化經營模式，打造現代化環南市場營業環境，不過有攤商反應試營運期間設備問題，目前已大幅改善。至於部分設施設備問題由攤商人為因素造成，市場處持續要求攤商改善，以提供攤商及民眾更安全及舒適的購物環境。

▲▼環南市場攤商誤觸警報導致泡沫波及數個攤販。（合併圖／環南市場提供）

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