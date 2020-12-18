250元農遊券又來了！農漁會、指定場所消費滿千元就送1張

▲農委會再推250元農遊券，指定場所消費滿千元就送1張。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

年節將至，為鼓勵民眾支持國產作物，農委會砸1.6億元祭出滿千送250元農遊券，民眾只要於12月25日至明年2月10日為止，到農漁會超市、農產嘉年華合作電商平台或農委會舉辦的任何採買活動，消費滿1000元，農委會將加碼贈送250元面額的農遊券1張，一人限領一張。

農委會副主委陳添壽指出，農委會舉辦「採買年貨 農遊快樂購系列活動暨2020安全安心農業精品展銷會」，從12月25日起到2月10日小年夜為止，一共有六場消展售活動，滿足民眾採買春節年貨需求，費者只要到指定的農產品銷售據點、農產嘉年華合作電商平台，以及農漁會消費，消費滿1000元，就會送一張250元農遊券。

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陳添壽補充說明，符合資格的消費者，預計在明年3月2日起陸續收到發送的農遊券，贈送的農遊券則使用至4月30日為止，每人限領取一張，但如果一家4口消費滿4000元，分批登記則可以領取4張共1000元農遊券。

農委會輔導處處長陳俊言表示，先前農遊券發出500萬張、共使用448萬餘張，效益達45億餘元，此次預計加發農遊券預算約1.6億元，張數可望達66萬張，預估帶來9.5億元效益。