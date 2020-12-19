　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全台最狂海景第一排碼頭市集！駁二串連蓬萊商港區　聖誕跨年登場

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼全台最大碼頭市集！串連「駁二藝術特區」及「蓬萊商港區」綿延近3公里。（圖／高雄市政府文化局）

▲全台最大碼頭市集！串連「駁二藝術特區」及「蓬萊商港區」綿延近3公里。（圖／高雄市政府文化局）

記者林育綾／綜合報導

為迎接高雄跨越百年的新紀元，高雄市政府即將舉行全台最狂、最大的「碼頭市集」，串連「駁二藝術特區」及「蓬萊商港區」綿延近3公里，以高雄港海景為背景，結合餐飲、原創設計、音樂等元素，共超過400個品牌，分別在聖誕週12/26-27、跨年週12/31-1/3登場，跨年夜當天大港橋兩側市集更將首度延長至午夜！

▲▼全台最大碼頭市集！串連「駁二藝術特區」及「蓬萊商港區」綿延近3公里。（圖／高雄市政府文化局）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲碼頭市集在聖誕週12/26-27、跨年週12/31-1/3登場。（圖／高雄市政府文化局）

碼頭市集串連了「駁二碼頭區」及「棧庫群蓬萊碼頭區」，分別在聖誕週12/26-27、跨年週12/31-1/3的下午3時至晚間登場，跨年週更首度將戰線擴及至海景第一排棧伍庫、棧陸庫旁，伴隨著港灣夕陽美景，大港橋兩側市集皆特別12/31當天延長至午夜，與民眾一起倒數，期望帶給大家難忘的跨百光年回憶。

▲▼全台最大碼頭市集！串連「駁二藝術特區」及「蓬萊商港區」綿延近3公里。（圖／高雄市政府文化局）

▲以高雄港海景為背景，結合餐飲、原創設計、音樂等元素，共超過400個品牌。（圖／高雄市政府文化局）

棧貳庫人氣名店也集結七號碼頭，特別推出跨年限定台味復刻名菜隱藏美食，包含小紅麵店推出費時10道工序製作的手工招牌八寶丸；山海錦私藏農水產推出比臉大超人氣一夜干、香脆小螃蟹、烏魚子分、WOO泰式料理餐廳還特別推出特色泰式滷味；更有繞了半個台灣從花蓮前來參加的烤肉男孩特快車，老闆歷經3年在大洋洲的旅程後推出各種美墨街頭小吃，帶來經典培根起司堡及香烤豬肋排，成為「最遠道而來」的美食攤車。而這次，共度熱鬧跨年夜。

除了市集必逛原創手作及必吃的美食之外，這次為迎接跨年，特別號召了27個酒類品牌打造「酒吧一條街」專區，由高雄在地老字號「藍色狂想」音樂餐廳、年輕人最愛的Barcode Kaohsiung領軍，不僅有美酒還有音樂相伴，掌門精釀啤酒也特別推出8種風味啤酒。而期間駁二港區周邊進行交通管制，提醒造訪民眾多加利用大眾運輸工具。

＊ETtoday新聞雲提醒您：未成年請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

▲▼全台最大碼頭市集！串連「駁二藝術特區」及「蓬萊商港區」綿延近3公里。（圖／高雄市政府文化局）

▲全台最大碼頭市集！串連「駁二藝術特區」及「蓬萊商港區」綿延近3公里。（圖／高雄市政府文化局）

高雄市副市長史哲表示，鹽埕港區一帶在百年以前是曬鹽的場域，也是重要的進卸貨碼頭，倉庫裝載著進出口貨物，承擔起高雄經濟；百年以後則以駁二藝術特區、棧貳庫、高雄流行音樂中心等裝載著藝術設計及音樂，承擔起高雄文化底蘊，如今也成為市民朋友及遊客假日休閒、感受藝文氣息的首選去處。因此在跨百光年之際，舉辦高雄最大規模的「碼頭市集」，讓民眾一面欣賞海景一面逛市集。

高雄市政府文化局局長王文翠則說，鹽埕區曾是高雄的政經中心，市民生活圍繞著港灣散發蓬勃生機，國際往來盛行，造就了極其繁華的銀座商場及舶來品集散地舊堀江，各式商店林立，即使是現在的街景也處處充滿過去的時代縮影。透過這次跨百光年的系列活動「碼頭市集」，網羅400多個特色品牌在此，用心烹飪的餐點、獨特的設計創意都濃縮在這一方攤位上，重現百年前鹽埕繁榮的「商展」氛圍，讓參與跨百光年的民眾也成為這個時代的風景。

▲▼全台最大碼頭市集！串連「駁二藝術特區」及「蓬萊商港區」綿延近3公里。（圖／高雄市政府文化局）

▲全台最大碼頭市集！串連「駁二藝術特區」及「蓬萊商港區」綿延近3公里。（圖／高雄市政府文化局）

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
兒台大打球成植物人！他用1000帳號諜戰PTT　感動鄉民幫創
特休沒用完！他爽曬薪資單「多領7萬塊」
快訊／北投11歲女童13樓墜落　送醫搶救不治亡
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全台最狂海景第一排碼頭市集！駁二串連蓬萊商港區　聖誕跨年登場

歡慶南迴鐵路電氣化！台鐵台東站「12/20發售千份紀念套票」

快訊／再增4例境外移入！指揮中心1400臨時記者會說明

跨年台東擠爆！鐵路、公路、空運「加班車一覽」　道路管制點曝光

臺中期間限定浪漫夜！耶誕水舞燈光秀絕美吸睛　11米紅色彩結耶誕樹蒐集祝福

學霸兒台大打球成植物人！他用1000個帳號諜戰PTT　感動鄉民幫創板

四叉貓「母親意外過世」　神聖領地曝光！不務正業只因2個字

他當21年批踢踢板主卻「不敢承認」　身分曝光已開2間公司

草莓季必看！達人傳授「食用前後」秘訣　大量維生素不流失

三重蘆洲現神秘「紅背心阿姨」　撿鼠窩垃圾沿路賣！當地人發毛

超爽慶生！湊齊「周杰倫＋林俊傑＋蕭敬騰」　「3歌王合體」余文樂讚：生日歌超值錢

屏東「巨無霸」綠鬣蜥抓到了　8年長到180cm！未來執行安樂死

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

瘦子「我們都害羞」還原合體蔡依林０對話　「費洛蒙」引熱議..會照講垃圾話：不能打折

彰化19歲男「爸頭七當晚」住家前200公尺撞亡！父子告別式僅差1天

當街砸車砍人片曝！上百人車目擊全程　他滿身血重傷送醫

當街砸車砍人片曝！上百人車目擊全程　他滿身血重傷送醫

職籃球員不雅影片瘋傳！　陳建州：盡最大努力保護球員

楊丞琳獻出第一次！向Blackpink御用老師學舞　編舞本人教《Not Shy》她興奮到爆

大學情侶存錢吃「火鍋界LV」慶生　女友遭老鼠鑽褲管！業者閉館2天

全台最狂海景第一排碼頭市集！駁二串連蓬萊商港區　聖誕跨年登場

歡慶南迴鐵路電氣化！台鐵台東站「12/20發售千份紀念套票」

快訊／再增4例境外移入！指揮中心1400臨時記者會說明

跨年台東擠爆！鐵路、公路、空運「加班車一覽」　道路管制點曝光

臺中期間限定浪漫夜！耶誕水舞燈光秀絕美吸睛　11米紅色彩結耶誕樹蒐集祝福

學霸兒台大打球成植物人！他用1000個帳號諜戰PTT　感動鄉民幫創板

四叉貓「母親意外過世」　神聖領地曝光！不務正業只因2個字

他當21年批踢踢板主卻「不敢承認」　身分曝光已開2間公司

草莓季必看！達人傳授「食用前後」秘訣　大量維生素不流失

三重蘆洲現神秘「紅背心阿姨」　撿鼠窩垃圾沿路賣！當地人發毛

鵝肉口感絕佳卻超貴！內行揭成本價...遇「關鍵時期」直接破產

鐮刀砍友11刀！東勢雞農「假扮目擊者」報警：他全身是血…下場曝

曝最新病況！喝流質食物+觀察心臟　沈智慧預告「我會回去的」

暴龍「北國變南國」！帶2019冠軍旗掛新家　主帥讚：有家的感覺

蘇偉碩反萊豬挨告疑遭「茶水表」　馬英九：非常恐怖的事情

男性也有更年期！性慾低體力差勃起不堅　速就醫擺脫不適

超前部署防老化！年過40是關鍵　慈濟教您用食物和運動保健康

巨蟒纏身！潘君侖首次代班外景「浮現人生跑馬燈」

13歲小弟「鮮血狂噴」慘死…染紅病房牆壁！　確診6天急速惡化亡

拿安眠藥遭拒！男大鬧急診室…嗆警：檢舉你們　對警車吐口水洩憤

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

生活熱門新聞

花8千住羅東溫泉酒店　小夫妻裸體躺床被闖門

存錢吃火鍋界LV！大學情侶慶生 　老鼠鑽女友褲管嚇哭

北北基宜豪大雨　北台雨不會下到明年初

電影少女的明星夢　前Ptt新聞部發言人高嘉瑜

女童留長髮　園方未過問直接剪掉

徵剪片只匯20元！男逼求分期看傻千人

看電影拍照被抓　她竟公審影城

2021燈會禁車令　網灌爆林智堅fb

不敢承認是板主　前股票板主潘仕軒

樹林高中爆集體作弊！20學生用LINE傳送英文答案

翻Google地圖舊街景！「貨車上熟悉身影」讓網鼻酸

日月潭魚虎危機　居民1招拚消滅

北台灣大雨特報　一路下到28日

棒棒堂6棒「誰過得最好？」　鄉民點名他

更多熱門

相關新聞

基隆嗨轟跨年音樂節　金曲樂團x420秒煙火秀

基隆嗨轟跨年音樂節　金曲樂團x420秒煙火秀

2020基隆嗨轟跨年音樂節，將於12月31日下午5點在基隆港西三倉庫旁停車場盛大展開，當晚邀獲金曲、金音獎等級樂團陣容熱情開唱，420秒璀璨煙火秀迎接新年，基隆市長林右昌邀大家當天「嗨爆基隆．不見不散」。

孝淵台南跨年！主辦：已到台灣

孝淵台南跨年！主辦：已到台灣

南韓少女時代孝淵跨年夜台南熱舞開唱

南韓少女時代孝淵跨年夜台南熱舞開唱

全台唯一賽道樂園跨年夜尬車免費

全台唯一賽道樂園跨年夜尬車免費

2021台南耶誕跨年系列主視覺口罩限量送

2021台南耶誕跨年系列主視覺口罩限量送

關鍵字：

碼頭市集跨年駁二高雄旅遊

讀者迴響

熱門新聞

魔老闆囚水電工8年沒給薪！釘書機4針縫舌

敖犬認了「曾交往黑澀會美眉」！

敲門想聊天…《型男大主廚》古錐師驚見愛女死在陽台

陳建州怒嗆媒體　自慰影片遭汙名化

郭主義愛女「本來今年宴客」　夫妻臉書都閃照

快刪掉！Chrome、微軟Edge 內藏「28種惡意擴充」

阿公阿嬤將2歲孫丟進火爐　爸媽見焦屍崩潰

花8千住羅東溫泉酒店　小夫妻裸體躺床被闖門

木星哽咽哭了！交往13年男友不結婚：真的很難

秀英直接回答：少女時代是8人

《型男大主廚》古錐師愛女輕生 「妳好殘忍」

醫「1張圖」秒看腸癌7大徵兆！

灌水泥悶殺同學　15歲國中生驚恐狂唸佛經

存錢吃火鍋界LV！大學情侶慶生 　老鼠鑽女友褲管嚇哭

快訊／林書豪重返NBA加盟勇士

更多

最夯影音

更多
超爽慶生！湊齊「周杰倫＋林俊傑＋蕭敬騰」　「3歌王合體」余文樂讚：生日歌超值錢

超爽慶生！湊齊「周杰倫＋林俊傑＋蕭敬騰」　「3歌王合體」余文樂讚：生日歌超值錢
屏東「巨無霸」綠鬣蜥抓到了　8年長到180cm！未來執行安樂死

屏東「巨無霸」綠鬣蜥抓到了　8年長到180cm！未來執行安樂死

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

瘦子「我們都害羞」還原合體蔡依林０對話　「費洛蒙」引熱議..會照講垃圾話：不能打折

瘦子「我們都害羞」還原合體蔡依林０對話　「費洛蒙」引熱議..會照講垃圾話：不能打折

彰化19歲男「爸頭七當晚」住家前200公尺撞亡！父子告別式僅差1天

彰化19歲男「爸頭七當晚」住家前200公尺撞亡！父子告別式僅差1天

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面