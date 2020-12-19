全台最狂海景第一排碼頭市集！駁二串連蓬萊商港區　聖誕跨年登場

▲全台最大碼頭市集！串連「駁二藝術特區」及「蓬萊商港區」綿延近3公里。（圖／高雄市政府文化局）

記者林育綾／綜合報導

為迎接高雄跨越百年的新紀元，高雄市政府即將舉行全台最狂、最大的「碼頭市集」，串連「駁二藝術特區」及「蓬萊商港區」綿延近3公里，以高雄港海景為背景，結合餐飲、原創設計、音樂等元素，共超過400個品牌，分別在聖誕週12/26-27、跨年週12/31-1/3登場，跨年夜當天大港橋兩側市集更將首度延長至午夜！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲碼頭市集在聖誕週12/26-27、跨年週12/31-1/3登場。（圖／高雄市政府文化局）



碼頭市集串連了「駁二碼頭區」及「棧庫群蓬萊碼頭區」，分別在聖誕週12/26-27、跨年週12/31-1/3的下午3時至晚間登場，跨年週更首度將戰線擴及至海景第一排棧伍庫、棧陸庫旁，伴隨著港灣夕陽美景，大港橋兩側市集皆特別12/31當天延長至午夜，與民眾一起倒數，期望帶給大家難忘的跨百光年回憶。

▲以高雄港海景為背景，結合餐飲、原創設計、音樂等元素，共超過400個品牌。（圖／高雄市政府文化局）

棧貳庫人氣名店也集結七號碼頭，特別推出跨年限定台味復刻名菜隱藏美食，包含小紅麵店推出費時10道工序製作的手工招牌八寶丸；山海錦私藏農水產推出比臉大超人氣一夜干、香脆小螃蟹、烏魚子分、WOO泰式料理餐廳還特別推出特色泰式滷味；更有繞了半個台灣從花蓮前來參加的烤肉男孩特快車，老闆歷經3年在大洋洲的旅程後推出各種美墨街頭小吃，帶來經典培根起司堡及香烤豬肋排，成為「最遠道而來」的美食攤車。而這次，共度熱鬧跨年夜。

除了市集必逛原創手作及必吃的美食之外，這次為迎接跨年，特別號召了27個酒類品牌打造「酒吧一條街」專區，由高雄在地老字號「藍色狂想」音樂餐廳、年輕人最愛的Barcode Kaohsiung領軍，不僅有美酒還有音樂相伴，掌門精釀啤酒也特別推出8種風味啤酒。而期間駁二港區周邊進行交通管制，提醒造訪民眾多加利用大眾運輸工具。

＊ETtoday新聞雲提醒您：未成年請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

▲全台最大碼頭市集！串連「駁二藝術特區」及「蓬萊商港區」綿延近3公里。（圖／高雄市政府文化局）

高雄市副市長史哲表示，鹽埕港區一帶在百年以前是曬鹽的場域，也是重要的進卸貨碼頭，倉庫裝載著進出口貨物，承擔起高雄經濟；百年以後則以駁二藝術特區、棧貳庫、高雄流行音樂中心等裝載著藝術設計及音樂，承擔起高雄文化底蘊，如今也成為市民朋友及遊客假日休閒、感受藝文氣息的首選去處。因此在跨百光年之際，舉辦高雄最大規模的「碼頭市集」，讓民眾一面欣賞海景一面逛市集。

高雄市政府文化局局長王文翠則說，鹽埕區曾是高雄的政經中心，市民生活圍繞著港灣散發蓬勃生機，國際往來盛行，造就了極其繁華的銀座商場及舶來品集散地舊堀江，各式商店林立，即使是現在的街景也處處充滿過去的時代縮影。透過這次跨百光年的系列活動「碼頭市集」，網羅400多個特色品牌在此，用心烹飪的餐點、獨特的設計創意都濃縮在這一方攤位上，重現百年前鹽埕繁榮的「商展」氛圍，讓參與跨百光年的民眾也成為這個時代的風景。

▲全台最大碼頭市集！串連「駁二藝術特區」及「蓬萊商港區」綿延近3公里。（圖／高雄市政府文化局）

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來