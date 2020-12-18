賴清德遭爆買威士忌　報總統府統編03799401　業者超開心

▲副總統賴清德近日到雲林參訪，與釀造業者合影。（圖／翻攝虎尾釀酒醋生活園區臉書）

圖文／CTWANT

行政院長蘇貞昌日前用三倍券買漫畫給孫女，結帳時卻打上行政院統編，被外界質疑濫用公款，事後澄清是「有人多事」，並急著更換發票；然而無獨有偶，本刊接獲爆料，副總統賴清德到雲林參訪購買威士忌，也打上總統府統編，被人質疑蔡英文政府「假公濟私」再添一例。

據了解，賴清德本月15日到雲林參訪，透過「土庫地方創生及雙語政策」推動人吳爾文牽線，到虎尾釀酒醋生活園區觀光、聽取簡報。結束後，賴清德也展現親民作風，主動向虎尾釀購買了一支台灣米釀威士忌。

▲副總統賴清德購買威士忌，打上總統府統編。（圖／讀者提供）



然而，本刊接獲爆料，賴清德向廠商購買威士忌時，卻打上總統府統編「03799401」，完全沒有意識到行政院才爆出爭議。有趣的是，前行政院發言人丁怡銘上月爆出打行政院統編買牛肉麵時，曾有網友問說哪組統編最霸氣，當時就有民眾爆出「03799401」這組號碼。

▲副總統賴清德購買威士忌，打上總統府統編。（圖／讀者提供）



本刊調查，賴清德購買的這支虎尾產台灣米釀威士忌，價格約1200元，是採台灣特殊稻米種釀造，幾年前曾獲選雲林十大伴手禮。此次，賴清德購買威士忌時，打上總統府統編，讓業者相當高興，直說「總統府都買了，你們不買嗎？」

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