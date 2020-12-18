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螞蟻下架全部網路存款產品　稱是監管部門的規範要求

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▲▼螞蟻金服。（圖／視覺中國）

▲螞蟻金服。（圖／視覺中國）

記者蔡紹堅／綜合報導

螞蟻集團18日表示，根據監管部門對於網路存款行業的規範要求，目前螞蟻平台上的網路存款產品均已下架，只對已購買產品的用戶可見，持有產品的用戶不受影響。

螞蟻並指出，會認真落實監管相關規範和要求，用科技手段更好地支持金融機構，服務實體經濟。

大陸央行金融穩定局局長孫天琦近期多次針對網路存款產品的監管發聲，他表示，加總目前11家主要平台上展示的銀行，涉及存款在售的銀行50多家，絕大部分為中小銀行，單戶存款金額大都在50萬元人民幣（含）以下。

孫天琦指出，對於網路存款這類傳統金融的新業務模式要深入研究，完善規則制度，由於涉及公眾和存款，必須依法加強監管，「互聯網金融平台開展此類金融業務，屬『無照駕駛』的非法金融活動，也應納入金融監管範圍。」

孫天琦並給出了7條監管建議，一是明確銀行准入資質和標準；二是研究出台針對高風險銀行吸收存款行為的有關法律法規；三是針對新業務模式的新特徵，完善審慎監管指標和有關規則；四是嚴格規範互聯網、APP等數字平台涉及金融產品和服務的各類行為；五是完善存款保險償付規則，避免金融機構濫用存款保險法定償付標準、搞資金價格競爭；六是嚴禁平台對存款「集中比價—競價」；七是在風險可控的前提下，降低准入門檻，促進有效競爭和穩健的金融創新。

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