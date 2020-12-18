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酒醉人妻家中激戰30分鐘！習慣動作讓她驚覺：不是老公　開燈嚇哭

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▲情侶,夫妻（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲人妻家中摸黑激戰30分鐘，習慣動作讓她驚醒：「這不是老公。」（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者趙蔡州／綜合報導

大陸浙江省杭州有一名40歲王姓女子日前與同事聚餐，因為喝得太醉，回家後就沉沉睡去，直到凌晨0 時許聽見開門聲，以為是加班的丈夫回家了，過了一會對方爬上床，雙方就在床上展開激戰，過程中她突然發現，對方的行為根本不像丈夫，隨即起身開燈，男子的身份也讓她瞬間看傻眼。

根據大陸《海峽都市報》報導，事發當天，王女下班後與同事聚餐喝太醉，回家後就直接躺上床睡覺，由於老公平常都要加班，通常都是她自己先休息，因此也沒有多想，凌晨0 時許聽見開門聲時，也覺得應該是老公回家了，就沒有起床開燈檢查。

▲竊賊，偷竊，闖空門，小偷，強盜。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

▲李男坦承，他發現王女醉了，才會趁隙上床性侵。（圖／翻攝自pakutaso）

昏暗中，她感覺對方爬上床，並開始對她毛手毛腳，兩人隨即發生性關係，直到30分鐘之後，她感覺男子與丈夫的習慣動作不太一樣，懷著遲疑的態度打開燈，結果看見床上竟是一名陌生男子，讓她嚇得立刻大聲尖叫，男子也馬上拿起衣服逃跑。

王女事後一邊打電話給丈夫哭訴一邊報警，警方透過監視畫面追查，鎖定1名25歲李姓男子涉有重嫌。李男到案後坦承，他原本打算在王女家偷東西，後來發現王女喝醉了，才會心生歹念趁機侵犯，警察訊後依竊盜、強制侵犯婦女等罪嫌，將他移送法辦。

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