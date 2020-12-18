工人養一家4口「爬行求救」無人理　女兒見遺體心碎：對面是醫院

▲工人爬行試圖求救，但周圍沒有任何人。（圖／翻攝自網易新聞）

記者柯沛辰／綜合報導

湖北武漢一名53歲裝修工人3日在商場內施工，不料突發性腦出血，倒地1小時才被人發現，送醫後不幸身亡。事後，女兒查看監視器畫面，發現父親曾跪地爬行，試圖找人求救，但偏偏周圍都沒有人，疑似因此錯失最佳搶救時間。

綜合陸媒報導，監視器清楚顯示，男子起初痛苦地跌坐在地，後來踉蹌爬行，試圖求救，最終在10點14分倒下，等到11點39分才被人發現送醫；期間整整1個多小時，完全沒有任何人經過。

女兒難過地說，父親一個人打工養活家裡4口，如今不幸過世，施工負責人卻聲稱自己沒有責任。她質疑，商場施工存在安全漏洞，監控管理措施不足，才會讓父親倒地1小時後才被發現，因為醫院距離商場只有幾分鐘路程。

▲直到過了一個多小時，倒地工人才被發現送醫。（圖／翻攝自網易新聞，下同）

事發後，商場照常施工，不僅未回應家屬質疑，現場措施也未進行調整。為此，家屬氣憤聚集在商場門口，身穿喪服、頭戴白帽，堅持要討個公道。

新聞登上版面後，有網友表示，商城應該賠償家屬，畢竟死者確實是為了替商場工作，才沒能及時接受救治。不過，也有人認為，突發性腦出血不能算是職業傷害，更何況死者是成年人，不用人時時照看，這只是一起意外，非故意不理，商場不用賠償，引發論戰。