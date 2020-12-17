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路上驚見提款卡！密碼被她「1次猜中」盜領8.6萬...下場慘曝

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▲▼郵局ATM,提款機（圖／記者賴文萱攝）換新LOGO

▲提款機。（示意圖／記者賴文萱攝）

記者邱茀濱／綜合報導

四川一名李姓女子日前在路上撿到一張提款卡後，不但沒有到警局辦理拾得遺失物手續，反倒起了貪念，沒想到密碼還真被她一次猜中，最終順利盜領了人民幣2萬元（約新台幣8.6萬元）出來。但過了一周李女就被逮捕，目前被警方依涉嫌盜竊罪採取刑事強制措施。

據《瀟湘晨報》報導，事發於12月3日，一名鄭姓男子前往甘江鎮上買藥，期間不慎將提款卡搞丟，當下沒有過於擔心的他想說隔天再去補辦，沒想到到了晚間6點多，手機便不斷收到提款通知，戶頭裡2萬元全被盜領走，才急忙報警。

警方獲報後展開追查，隨即鎖定一名「戴黑色口罩、白色手套」的女子到ATM將錢領走，但由於對方喬裝技術高超，難以辨別身分。經過180多個小時的走訪排查，警方在7天後才找到犯罪嫌疑人李姓女子。

李女被逮後坦承犯案，她表示撿到提款卡的當下內心其實相當掙扎，但她仍經不起誘惑耍起了小聰明。李女心想農村人設置的密碼都較單純、簡單，例如888888、666666或123456等，起初只是抱著試試看的心態到ATM查看餘額，沒想到竟「一猜就中」。

猜中的當下李女並沒有立刻領出，反倒是回家喬裝打扮了一番才回去取款。不過她拿到現金後，又經不起良心的譴責，把一疊人民幣藏在家中衣櫃一個多禮拜，「這段日子自己心裡始終很忐忑，每天睡不著覺」，更因此瘦了好幾斤。

直到被警方逮捕後，李女才鬆了一口氣，並把盜領的現金全還給失主。目前，李女因涉嫌竊盜罪，被警方依法採取刑事強制措施。對此，網友紛紛留言笑說，「真牛逼怎麼一次就試出來了」、「比減肥效果好」、「這人才啊」。

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四川夾江提款卡

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