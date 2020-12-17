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關鍵畫面曝！南投男「牽女童出KTV」猥褻遭打死　家屬喊冤：不可能

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記者白珈陽、陳韻如／南投報導

南投埔里日前發生一起男子在廁所猥褻女童案件，而女童家屬氣憤動用私刑，將男子打成重傷，經送醫後不幸宣告不治。不過，男子家屬事後喊冤，表示是女童自己跟著男子，且男子有多名孫女，不可能對女童做出猥褻行為，但對於女童家屬為何平白無故毆打男子，男子家屬則不願多做回應，僅表示全權交由警方調查。

▲▼南投猥褻女童 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲南投男猥褻女童關鍵畫面曝 。（圖／記者白珈陽翻攝）

回顧案情，事發當時李姓男子跟朋友到KTV歡唱，但酒後卻將女童帶到廁所做出猥褻舉動，因此引發女童家屬不滿，憤而動手毆打李男，導致李男重傷，經送醫後仍宣告不治。

▲▼南投埔里男猥褻童遭打死，犯案地點曝光 。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼南投埔里男猥褻童遭打死，犯案地點曝光 。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼南投埔里男猥褻童遭打死，犯案地點曝光 。（圖／記者白珈陽攝）

不過，事發關鍵畫面曝光，只見當時女童不斷在KTV來回穿梭、左顧右看，而李男一見便靠近她，最後牽著女童的手走出畫面外，但李男家屬則喊冤，表示是女童自己跟著李男到廁所，再者，李男自己有多名孫女，怎可能對女童做出猥褻舉動。

此外，李男家屬也表示，與女童家屬雙方並不熟識，但據KTV店員表示，當時2家人皆在同一包廂內歡唱，不太可能不熟識。店員還另外提及，女童當時被帶出去後，過了一段時間便自行從後門返回店內，但李男卻是繞路從前門回到包廂，「沒做虧心事為何要這樣？」然而，當李男家屬被問及，李男為何會無故遭到毆打時，家屬則不願多說，僅表示目前交由警方調查。

此外，南投地檢署表示，目前本署受理通報之案件，是有女童疑遭強制猥褻，而經女童家屬發現為李姓加害人所為，遂予以毆打。而李姓加害人於12月16日死亡，經司法警察向本署報驗中，由本署檢察官相驗調查中。

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