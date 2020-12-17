俄舞團今再確診4人　陳時中透露「黃珊珊致電關心」：謝謝北市府堅持





▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙于婷／台北報導

俄羅斯芭蕾舞團今再新增4人確診新冠肺炎，目前已累計8人染疫，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也宣布停演。他也透露，台北市副市長黃珊珊也在昨天就打電話關心是否取消首場演出，但當時考量其他人沒有確診，所以沒有停演，決定再做採檢。而今在確診4人，陳時中也坦言「謝謝北市府的堅持。」

今日新增的俄羅斯芭蕾舞團案755至758為俄羅斯籍，為昨（16）日公布案745至748同團成員，共3女1男，年齡介於20多歲至30多歲，11月29日入境迄今均無症狀。陳時中也表示，由於該表演團體共8名成員確診，指揮中心已將其餘44名檢驗陰性團員，列為居家隔離對象。

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針對俄羅斯舞團確診，外界也質疑「為何不一開始確診4名就整團再次隔離？」陳時中則表示，昨天52位裡有4位確診，其他48位都是居家檢疫狀態，且是一人一室，所以當時沒有被列為接觸者。

陳時中也透露，第一時間台北市副市長黃珊珊打電話詢問「首演要不要取消？」但當時認為，以現在防疫概念，因為其他人並沒有列入隔離對象，也沒有法源要求停演。

後續黃珊珊也代表市政府持續表達關心，當時也請文化部和主辦單位去關注人員接觸等問題，決定全部再採檢一次，如果都陰性，就比較放心，如果有陽性就禁止演出，所以早上聯絡北榮，緊急派人到現在他們住的旅館採檢，確診4個，所以只好宣布停止演出。針對後續檢疫結果，陳時中也坦言「要謝謝北市府的堅持！」