不服從就暴怒…妻崩潰喊離！人夫下秒疑外遇狠譏：每個人都想上妳

▲妻子稍不服從，人夫就會冷漠以對，甚至在起爭執後誣指妻子外遇，讓對方崩潰訴離，法官判准。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／台北報導

台北一名律師人夫婚後凡事都希望妻子聽從其安排，若稍有不如意，就會冷漠以對。某次，夫妻2人對於孩子留學澳洲事宜起了爭執，更為了澳洲房產歸誰而大吵，沒想到，人夫竟以離婚逼迫妻子簽署協議書，但女方不從，人夫竟出言狂酸，還誣指妻子外遇，「你很美，…，我真的覺得每個人都想上妳…」等，讓妻子崩潰訴離，法官最終判准離婚。

人妻小君（化名）指控，她與丈夫阿宏（化名）結婚多年，而婚後對方凡事都希望她聽從其安排，只要稍有不同意見，阿宏就會冷漠以對。2016年8月間，她帶著孩子到澳洲短期留學，返國後她想與阿宏討論孩子在澳洲生活的困境時，阿宏卻絲毫不在乎，還多次冷嘲熱諷，2人因此產生嫌隙。

小君提到，自此之後2人經常發生爭執，同年9月間2人又為了登記在她名下的澳洲房產歸屬爭執不休，沒想到阿宏竟以離婚逼迫她簽署協議書，但她不從，沒想到阿宏竟說出，「讓小孩知道你這個媽媽占爸爸的東西不還，真是好榜樣」、「你媽教得真好，知道到嘴的肥肉不能鬆口」、「讓小孩知道你真面目，為了吞房子逼死他們爸爸」等不堪字眼詆毀她，還威脅要對她提出刑事侵占告訴等。

此外，阿宏還誣指小君外遇，甚至稱，「你很美，我要防啊，我真的覺得每個人都想上妳…」、「我已講過為什麼我不喜歡你跟男生獨處，縱使是學生，你可以去google，強姦七成以上都是熟人…」等語 ，無視她的尊嚴，讓她崩潰決定訴請離婚。

然而，阿宏否認小君全數指控，表示2人只要發生爭執，都是他在低頭讓步，而平常因公務繁忙，對於小君與他討論澳洲事宜時，他也仍耐心安撫，絕對沒有冷嘲熱諷情事，另外他也只是提醒小君要與男性保持距離等，並沒有損害小君尊嚴，且他也多次主動低頭試圖挽回小君，但小君態度強硬，2人關係才陷入僵局等，請求法官駁回小君訴求。

法官審理時，勘驗小君所提出的對話截圖，認為阿宏僅因跟小君起爭執，就屢次以嘲諷、侮辱言語貶抑小君的人格尊嚴，不能以尊重理性的態度協調彼此糾紛，才讓小君心生不滿，導致婚姻產生裂痕，而2人也經常為了孩子的教育問題起爭執，法官因此認定2人婚姻已出現重大破綻而沒有回復的可能，因此判准離婚。

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