台中勞工局長捲婚外情…遭爆「與人妻上摩鐵」！吳威志作4點回應

▲台中市勞工局長吳威志。（圖／記者鄧木卿攝）

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

台中市政府前副秘書長朱康震7月才因捲入桃色風波而請辭，不料今勞工局長吳威志也遭爆料頻繁出入摩鐵、疑似發展婚外情，且對象還是已婚的某飯店女總經理。對此，賴威志坦言確實與該名人妻互相欣賞，並自嘲自己的個性太過浪漫，但強調因對方尚有婚姻，因此並未跨越那條「危險界線」，同時怒斥爆料人是「亂寫一通」。

爆料者向媒體提供多張吳威志與該名女總經理LINE對話截圖，內容中吳威志頻頻向對方表示愛意，「我非常珍惜這份尋找50年的情誼，對妳的欣賞與日俱增，可是不安全感也持續上升」、「假如妳安全了，我就會關懷你、照顧你、甚至性愛」、「我也會寫詩給妳喔！我們只是在渡過不安全的難關，妳不能變心喔！我們要好好珍惜彼此喔！」

而該名女經理也在對話中回應吳威志的愛意，「你這麼忙碌，還為我寫迷惑我的詩，怎不令我感動呢？」「我會練習我的眼睛只看得到你，看不到其他人，呵呵！」2人除了對話相當曖昧外，爆料人還指出，吳威志現有穩定交往女友，而該名女經理也是已婚人妻，但2人卻仍頻繁出入摩鐵，其關係不難想像。

對此，吳威志則回應，強調對方尚有婚姻問題未解決，因此2人也謹守分際、未跨過那條「危險界線」。勞工局稍早也正式對外做出4點回應：

一、黑函刻意影射，侵犯個人名譽與隱私，將保留法律追訴之權。惟因局長身份屬於公眾人物，特做以下說明。

二、源於處理勞資糾紛而熟悉，爾後確實與對方熟識且彼此欣賞。本人單身且有固定女友，第一時間已告知女友對之好感此事。後來對方求助我有關私人婚姻問題，因非我所能協助也不安全，故我特別介紹性別平等專長女律師讓她們直接聯絡處理。

三、黑函所指誇張指控，亂寫一通！令人髮指！本人行程滿滿，累積近1個半月天數未能補休，工作嚴守法制份紀。

四、本人不介入危險關係，以後表達將會更謹慎！