傳北京推《國家統一法》　陸委會：台灣不接受更不會承認

▲外傳北京要制定《國家統一法》，陸委會晚間回應。（圖／記者陳政錄攝）



記者邱茀濱／綜合報導

大陸國台辦今（16）日的記者會上，發言人朱鳳蓮被問及是否可能會推出《國家統一法》，但她並未證實。不過，陸委會晚間回應稱，對中共當局任何違反和平、民主及非理性的單邊法制，「我們不接受、更不會承認」，並重申中華民國是主權國家。

大陸官媒《新華社》記者在國台辦記者會上發問說，在當前兩岸關係形勢下，大陸是否可能推出《國家統一法》？朱鳳蓮指出，憲法是國家的根本大法，具有最高的法律地位、法律權威和法律效力，「我們將採取各種必要措施，堅定推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程，堅決地粉碎任何台獨分裂圖謀，捍衛國家主權和領土完整。」

對此，陸委會晚間回應稱，近期以來北京方面刻意操作所謂「反獨、遏獨」三戰手法，意在恫嚇台灣作為主權國家的主體性作為，並強調台灣主流民意長期主張維持台海現狀、拒絕「一國兩制」，對中共當局任何違反和平、民主及非理性的單邊法制，「我們不接受、更不會承認」。

陸委會重申「中華民國是主權國家」，並指出政府將持續關注中共對台動態、妥適應處，堅定捍衛國家主權和台灣民主、維護台海和平穩定。

事實上，大陸國家憲法日時，國台辦在微博上貼出兩則《中華人民共和國憲法》關於國家統一的規定，內容說「台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分。完成統一祖國的大業，是包括台灣同胞在內的全中國人民的神聖職責。」

第二條說，「國家在必要時得設立特別行政區。在特別行政區內實行的制度按照具體情況，由全國人民代表大會以法律規定。」

▲《中華人民共和國憲法》關於國家統一的規定。（圖／翻攝微博）



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