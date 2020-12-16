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快訊／4架共機出動擾台！運8、運9入侵我西南空域　我空軍廣播驅離

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▲▼運9通信對抗機。（圖／國防部提供）

▲運9通信對抗機。（圖／國防部提供）

政治中心／綜合報導

共機12月第11度擾台！國防部16日公布最新即時軍事動態，4架共機入侵我西南空域。我空軍立刻升空戒備，進行廣播驅離。

根據國防部資料指出，本次擾台機型為1架運8反潛機、1架運8技術偵察機、1架運8電偵機、1架運9通信對抗機，入侵我西南空域，我空軍立即升空應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

國防部12月軍事即時動態資料顯示，共機12月累計擾台11次，12月1日運8反潛機1架次、12月2日運8反潛機1架次、12月4日1架運8反潛機、1架運8技術偵察機、1架運8遠干機，12月5日1架運8反潛機、1架運8技術偵察機、12月6日運8反潛機1架次、12月7日運8反潛機1架次、12月9日運8遠干機1架次、運8技術偵察機1架次，12月10日運8遠干機1架次，12月12日運8反潛機1架次，12月15日1架次運8反潛機、1架次運8技術偵察機。

過去共機擾台皆出動1到2架戰機，而12月16日則出動4架次戰機，分別是1架次運8反潛機、1架次運8技術偵察機、1架次運8電偵機、1架次運9通信對抗機。

▼共機12月16日擾台。（圖／國防部提供）

▲▼共機12月16日擾台。（圖／國防部提供）

▼運8遠干機。（圖／國防部提供）

▲▼1架運8遠干機、1架運8技術偵察機9日入侵我西南空域。（圖／國防部提供）

▼運8反潛機。（圖／國防部提供）

▲▼運8反潛機。（圖／國防部提供）

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