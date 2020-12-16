快訊／4架共機出動擾台！運8、運9入侵我西南空域　我空軍廣播驅離

駐美代表蕭美琴今年8月12日在華府智庫視訊研討會上，談及台灣國防相關發展的議題時表示，台灣正在與美方就軍購進行討論，包括「岸防巡航飛彈系統」（CDCM）與智慧水雷等都在討論之列。海軍參謀長敖以智16日表示，到目前為止就軍方接受的訊息，「美方沒有說要提供我們這個東西」；國防部副部長張哲平也說，國軍在2018年提出時美方就不同意。