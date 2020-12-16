　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

友善外國朋友！新式外來人口證號明年1月上路　比照身分證編碼

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼移民署鐘景琨副署長與統一證號小學堂獲獎團隊合影。（圖／內政部提供）

▲移民署副署長鐘景琨與統一證號小學堂獲獎團隊合影。（圖／內政部提供）

記者黃巈禾／台北報導

內政部16日舉辦「統一證號小學堂」活動，宣布新式外來人口統一證號將於明年1月2日起實施。內政部次長邱昌嶽表示，新式外來人口統一證號比照身分證字號編碼原則，採用1碼英文與9碼數字，除了可提升外來人口對台灣的歸屬感外，也方便上網訂票、購物，建立更友善外人的環境。

邱昌嶽指出，統一證號是外來人口專屬的身分識別碼，會印在外來人口的居留證或入出境許可證上，現行是採用2碼英文與8碼數字的編碼，因與身分證字號1碼英文與9碼數字的編碼原則不同，多年來許多外國朋友反映使用不方便，例如登入購物網站加入會員，常面臨證號無法通過檢核的情形，訂購車票也有類似狀況。

▲▼統一證號小學堂進行搶答。（圖／內政部提供）

▲統一證號小學堂進行搶答。（圖／內政部提供）

邱昌嶽說，為了營造更友善外來人口的環境，內政部參考歐洲在台商務協會及許多外來朋友的建議，自107年起便開始研議將現行外來人口統一證號，比照身分證字號編碼原則改版，歷經多次與各公、私部門討論，並盤點確認許多政府機關的系統配合修正完畢後，新式外來人口統一證號即將正式於明年1月2日與大家見面。

內政部表示，新式外來人口統一證號第1碼的英文跟身分證一樣，會依申請地區區分，例如，在新北市申請，就是「F」開頭；第2碼設計為「8」跟「9」，8代表男性，9代表女性。

▲▼邱昌嶽次長(中)與出席貴賓及參加活動小朋友合影。（圖／內政部提供）

▲邱昌嶽次長(中)與出席貴賓及參加活動小朋友合影。（圖／內政部提供）

內政部移民署表示，新式外來人口統一證號採取「併同汰換機制」，明年1月實施後外來人口不用急著更換，建議在剛好需要辦理延期、資料異動、補發或換發證件的時候，再到移民署服務站辦理就可以，移民署的人員會一併更換成新式統一證號，而且不需要額外收費，只要支付原本辦理手續的費用。

移民署指出，舊版統一證號將在民國120年1月1日以後全面停用，110年至120年之間為過渡期間，這10年過渡期間如果已經換成新式統一證號，則使用新式統號；如果還沒更新，也可以繼續使用舊式統一證號。

今日活動邀請到本案的重要推手「歐洲在台商務協會」，以及長久以來不斷提供政府施政建議的「台北市美國商會」共襄盛舉，活動中並由印尼、緬甸、英國及日本等4組新住民親子進行政策搶答，過程緊湊而熱鬧。

ET快訊
20歲熱褲妹開心買iPhone 12　才1天馬上墜入愛河
快訊／士林雙門保時捷撞路樹！　氣囊爆開變廢鐵
女客歸還400萬發票　曾記：免費送麻糬1年份
已婚男幫同事女友找工作　竟壓上床兩度性侵
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃珊珊：俄芭蕾舞團出演「15日函請」　只等到中央一句請研擬防疫

蔡英文下令：全黨捍衛國防預算　不能拿台灣人安全開玩笑

莫斯科芭蕾舞團4人確診　柯文哲籲照SOP走：不要另開方便之門

蔡易餘：華航貨機塗裝惹議　建議部會多到中常會溝通

江啟臣痛批：民進黨操作預算提案　把國家政策當政治攻防

張武修自清「從沒看過影片」未洩密　柯文哲：Who knows？

警約談反萊豬醫師連「法案」都寫錯　林奕華：一開始以為是假的

國民黨青年團推潮T　酸行政院「老闆我要打統編03722403」

民進黨立委批華航新塗裝台灣意象不明　趙天麟：乾脆畫上珍珠奶茶

反萊豬醫師蘇偉碩遭約談　林為洲：太扯！國家機器動成這樣

黃子佼爆孟耿如7年第一次做家事　開心承諾買好拖把...立刻過戶億萬豪宅

烏克蘭冬天街道秒變城市溜冰場　少女走路慘摔N次！最後滑回原點

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

藍心湄遇地震「電梯罷工」爬15樓回家！　喘氣聲不斷：「靠x」「零Ｒ罵」

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

混凝土車迴轉「大截殺」機車炸碎　騎士煞不住衝車底...遭輾斃慘死　

乘客推嬰兒車下車「遭公車門夾」！司機急煞...妻嚇慘：被輾到怎辦

《驅魔麵館》金世正超能打！電梯一開眼神超殺　瘋女人殺夫斂財..惡鬼現身對話宿主

急尋紅衣客！3顆麻糬400萬元...　曾記開錯發票恐繳「20萬營業稅」

鄭元暢「炒」蚵仔煎...賣相慘不忍睹XD　海芬建議他見面會禮物送「胃藥」

黃珊珊：俄芭蕾舞團出演「15日函請」　只等到中央一句請研擬防疫

蔡英文下令：全黨捍衛國防預算　不能拿台灣人安全開玩笑

莫斯科芭蕾舞團4人確診　柯文哲籲照SOP走：不要另開方便之門

蔡易餘：華航貨機塗裝惹議　建議部會多到中常會溝通

江啟臣痛批：民進黨操作預算提案　把國家政策當政治攻防

張武修自清「從沒看過影片」未洩密　柯文哲：Who knows？

警約談反萊豬醫師連「法案」都寫錯　林奕華：一開始以為是假的

國民黨青年團推潮T　酸行政院「老闆我要打統編03722403」

民進黨立委批華航新塗裝台灣意象不明　趙天麟：乾脆畫上珍珠奶茶

反萊豬醫師蘇偉碩遭約談　林為洲：太扯！國家機器動成這樣

黃珊珊：俄芭蕾舞團出演「15日函請」　只等到中央一句請研擬防疫

趁狗狗睡午覺！偷堵麥「魔性打呼」大放送　上千網笑翻：好煩啊

搭台鐵平溪or深澳線注意！12/17起改「猴硐站、瑞芳站」始發

中職／統一獅簽回奪冠洋投　與二位簽約只剩細節

細聲男頻翻動專櫃衣物爆爭執　新光三越樓管嗆「你娘娘腔哦？」

【廣編】TSUM TSUM來了！「舒跑透明系氣泡水」迪士尼系列包裝　超人氣登場

日盛金追求者又現「黑馬」！傳益航有意搶親　金管會主委：個案不評論

讓閻王生死簿「反白」！高雄男4個月內同地點　鬼門關走2回逃死

復華投信代操勞動基金資格恐不保　勞動部：查證涉貪屬實將索賠

台積電明日除息　將影響加權指數蒸發21.4點

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

政治熱門新聞

黎智英被押往法院！李俊俋嗆藍營「靜音」

7公務員爆收賄遭約談　北市府：政風室已介入協同調查

政院統編案延燒！羅友志曝1關鍵

馬英九PO美食遭歪樓「眼睛」　衝Google熱搜冠軍

國防部否認共機侵入我領空

中天記者問《網管法》　柯文哲：妳還在喔

鄭麗文爆蘇貞昌「不爽送總統」　政院斥混淆視聽

65K2步槍挨批老舊「水準停留上世紀」　軍方：現役武器妥善率達標

柯文哲：對盧秀燕覺得很抱歉

蔡英文民調2年成長3倍　蘇貞昌負評多於正評

盧秀燕當面向AIT處長霸氣表態：7成民意拒萊豬

蔡英文反擊社宅政策　土地準備了、財源找到了！

對華航貨機新塗裝失望　王婉諭：大聲說出「台灣的名字」

快訊／沈智慧「反萊豬」絕食逾97小時送醫

更多熱門

相關新聞

陳智菡酸中央：不想被發現社宅速度慢？

陳智菡酸中央：不想被發現社宅速度慢？

社宅爭議持續延燒，台北市長柯文哲14日要求內政部先畫押，明年開工幾戶？使內政部次長花敬群於臉書回擊，柯文哲憑什麼理由要求內政部對他畫押負責？對此，台北市政府發言人陳智菡15日回應，花敬群今年6月來拜會北市府時，還誇讚北市社宅質量兼具，結果短短半年風雲變色，「應是不想被發現中央社宅速度緩慢，花次壓力極大，才導致轉變如此之大。」

高嘉瑜推實坪制開嗆　花敬群怒回6字

高嘉瑜推實坪制開嗆　花敬群怒回6字

加速包租代管　內政部擬提高租金免稅額至1.5萬元

加速包租代管　內政部擬提高租金免稅額至1.5萬元

「明年社宅興辦1.5萬戶」花敬群：國家住都中心已完成1915戶招商

「明年社宅興辦1.5萬戶」花敬群：國家住都中心已完成1915戶招商

傳唐鳳拒為數位身分證背書　內政部駁斥

傳唐鳳拒為數位身分證背書　內政部駁斥

關鍵字：

外來人口身分證內政部

讀者迴響

熱門新聞

婚宴包3600元是低標？　網點1關鍵判斷

12名隊友舉手要他退出　男團成員認遭霸凌

國二兒偷買1萬球鞋　侯昌明怒了

1年上山1次找到失蹤男！獵人曝50萬怎麼用

我希望爸爸死掉！5歲男童許下生日願望後離世

靠喝水熬41天！失蹤男到院對答自如　醫驚喊：不可能

新竹邱男中橫失蹤41天還原！　想撿幾萬塊摔下30樓爆瘦

快訊／找到了！新竹男中橫失蹤41天山洞內尋獲

小鬼走3個月…峮峮凌晨4點發文！

發燒送急診！6歲弟喊「媽媽我好累」突倒地亡

存活41天關鍵曝！家屬到處垂掛乾糧、巧克力

年輕人不願意買Gogoro官方回應了

YouTube　強制所有影片插入廣告

孫鵬一家同框淚曝「面對未知數」

董至成吻上吳怡霈發展第二春

更多

最夯影音

更多
黃子佼爆孟耿如7年第一次做家事　開心承諾買好拖把...立刻過戶億萬豪宅

黃子佼爆孟耿如7年第一次做家事　開心承諾買好拖把...立刻過戶億萬豪宅
烏克蘭冬天街道秒變城市溜冰場　少女走路慘摔N次！最後滑回原點

烏克蘭冬天街道秒變城市溜冰場　少女走路慘摔N次！最後滑回原點

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

藍心湄遇地震「電梯罷工」爬15樓回家！　喘氣聲不斷：「靠x」「零Ｒ罵」

藍心湄遇地震「電梯罷工」爬15樓回家！　喘氣聲不斷：「靠x」「零Ｒ罵」

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面