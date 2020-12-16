友善外國朋友！新式外來人口證號明年1月上路　比照身分證編碼

▲移民署副署長鐘景琨與統一證號小學堂獲獎團隊合影。（圖／內政部提供）

記者黃巈禾／台北報導

內政部16日舉辦「統一證號小學堂」活動，宣布新式外來人口統一證號將於明年1月2日起實施。內政部次長邱昌嶽表示，新式外來人口統一證號比照身分證字號編碼原則，採用1碼英文與9碼數字，除了可提升外來人口對台灣的歸屬感外，也方便上網訂票、購物，建立更友善外人的環境。

邱昌嶽指出，統一證號是外來人口專屬的身分識別碼，會印在外來人口的居留證或入出境許可證上，現行是採用2碼英文與8碼數字的編碼，因與身分證字號1碼英文與9碼數字的編碼原則不同，多年來許多外國朋友反映使用不方便，例如登入購物網站加入會員，常面臨證號無法通過檢核的情形，訂購車票也有類似狀況。

▲統一證號小學堂進行搶答。（圖／內政部提供）

邱昌嶽說，為了營造更友善外來人口的環境，內政部參考歐洲在台商務協會及許多外來朋友的建議，自107年起便開始研議將現行外來人口統一證號，比照身分證字號編碼原則改版，歷經多次與各公、私部門討論，並盤點確認許多政府機關的系統配合修正完畢後，新式外來人口統一證號即將正式於明年1月2日與大家見面。

內政部表示，新式外來人口統一證號第1碼的英文跟身分證一樣，會依申請地區區分，例如，在新北市申請，就是「F」開頭；第2碼設計為「8」跟「9」，8代表男性，9代表女性。

▲邱昌嶽次長(中)與出席貴賓及參加活動小朋友合影。（圖／內政部提供）

內政部移民署表示，新式外來人口統一證號採取「併同汰換機制」，明年1月實施後外來人口不用急著更換，建議在剛好需要辦理延期、資料異動、補發或換發證件的時候，再到移民署服務站辦理就可以，移民署的人員會一併更換成新式統一證號，而且不需要額外收費，只要支付原本辦理手續的費用。

移民署指出，舊版統一證號將在民國120年1月1日以後全面停用，110年至120年之間為過渡期間，這10年過渡期間如果已經換成新式統一證號，則使用新式統號；如果還沒更新，也可以繼續使用舊式統一證號。

今日活動邀請到本案的重要推手「歐洲在台商務協會」，以及長久以來不斷提供政府施政建議的「台北市美國商會」共襄盛舉，活動中並由印尼、緬甸、英國及日本等4組新住民親子進行政策搶答，過程緊湊而熱鬧。