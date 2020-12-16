國安局官員性侵女同學「一句話躲刑責」對話曝　仍可爽領退休金

▲遭性侵的L女因走不出創傷，多次割腕輕生獲救，且L女被診斷出罹患多重精神疾病，需服用大量藥物。為保護當事人已變裝處理。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

看到未婚妻的詛咒信，為了釐清真相，隔天，10月19日晚間7點半，H男透過臉書聯繫上孫男，展開對質。孫一開始表示願為此事道歉，但否認性侵，只強調：「某次約出去，我跟她，我喝掛了，我還問她有沒有發生什麼事？我跟她解釋過，她聽不下去！感情這塊，我真的沒處理過，我現在還是只能跟她說抱歉，我不是她需要的人。」

H男認為孫避重就輕，持續追問性侵過程，孫則回應：「喝完酒那時候我醉到不行，到她家說我陪她一晚，這件事情結束…不知道發生什麼事！」之後還反問H男：「你喝醉了還會記得嗎？」一句話就這樣帶過去。

H男告訴本刊，國軍紀律甚嚴，一般士官兵只要酒駕就會被汰除，但國安局人員涉犯重大性侵案件，還造成他妻子一輩子的傷痛，最後卻被輕輕放下，他質疑孫男背後有靠山，官官相護。

離譜的是，H男上網留言指控孫男性侵L女後不久，竟遭自己單位的保防官約談「關切」，讓他倍感壓力。他告訴本刊：「因為這次的事件，我知道自己在部隊裡可能待不久了，服役期滿之後，我應該會另謀出路，但在此之前，我會頂下所有壓力，讓孫○○得到應有的懲罰，也會努力讓我老婆走出被性侵的陰霾。 」

H男不滿地說，孫男未來還可爽領大筆退休金，但他妻子身心受到的創傷，已經無法平撫，自從妻子坦承被性侵以來，他們夫妻倆每天以淚洗面，根本無法入眠，他呼籲國安局不要護短，一定要深入徹查。

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