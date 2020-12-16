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離台僅162公里！福建福清核電廠曾故障停機　官方：無放射性釋放

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▲陸自主三代核電技術「華龍一號」11月27日全球首個核反應堆，中核集團福清核電5號機組首次併網成功。（圖／翻攝中新網）

▲陸自主三代核電技術「華龍一號」11月27日全球首個核反應堆，中核集團福清核電5號機組首次併網成功。（圖／翻攝中新網，下同）

記者劉亭／綜合報導

大陸生態環境部網站14日發佈通告顯示，距離苗栗僅162公里的福建省「福清核電廠」10月曾發生故障停機，定為一起0級運行事故，官方強調「本事件未造成放射性釋放，未對人員和環境安全造成不良影響」。

大陸國家核安全局12月9日作出通報《關於通報核電廠執行蒸汽排放連鎖檢查調試試驗期間觸發安注停堆運行事件的函》。內容中顯示，福清核電廠5號機組10月27日在執行蒸汽排放連鎖檢查調試試驗期間，二迴路第二環路主蒸汽管道壓力出現震盪，觸發蒸汽管道間主蒸汽壓差高保護信號，安全注入系統動作（未實際注入），機組自動停堆。

▲陸自主三代核電技術「華龍一號」11月27日全球首個核反應堆，中核集團福清核電5號機組首次併網成功。（圖／翻攝中新網）

通報中指出，事件期間，福清核電廠5號機組反應堆正常自動停堆，安注系統動作符合設計要求，人員操作未見明顯重大異常。本事件未造成放射性釋放，未對人員和環境安全造成不良影響。

大陸國家核安全局於11月9日-13日組織專家到現場調查，根據情況總結事件的發生原因為：二迴路第二環路主蒸汽管道疏水管線逆止閥存在質量偏差導致卡澀；營運單位缺乏疏水管線堵塞引發主蒸汽管道蒸汽、冷凝水相互作用複雜動態的相關知識和經驗，對疏水管線管控不足。

根據央視報導，大陸自主三代核電技術「華龍一號」11月27日全球首個核反應堆，中核集團福清核電5號機組首次併網成功，發出第一度電。經現場確認，該機組各項技術指標均符合設計要求，機組狀態良好，標志著我國首台自主設計建造的第三代核電機組具備發電能力。

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