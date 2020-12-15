萬里沙灘「女屍」身分曝光　八煙溫泉失蹤女家屬落空…停止搜救

▲萬里瑪鋉溪出海口驚見女浮屍，海巡打撈上岸。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者董美琪、郭世賢／新北報導

新北市萬里區14日晚上7時許，民眾在瑪鋉溪出海口發現一具無名女屍，身上穿著黑、藍色運動內衣、黑色內褲。警方一度懷疑為金山八煙溫泉失蹤徐姓婦人，事後家屬指認並非徐婦，金山分局再繼續調查，目前已查出女子真實身分。

海岸巡防署14日晚上在海上打撈到一具無名屍，死者右手臂內側有黑色瘀青、左臉有紅色擦傷，遺體尚未僵化，且無明顯外力所為傷勢。

原本警方懷疑可能為5日於金山八煙溫泉野溪落水失蹤的徐姓婦人，聯繫家屬到場指認後，確認並非失蹤徐女。

金山分局調查，14日晚間萬里海水浴場無名女屍案，經採集死者左手拇指、食指指紋送鑑職中心緊比對無相符者。全案依無名屍辦法處理，並協助無名屍系統公告，由海岸巡防署第二岸巡隊司法組報請基隆地方檢察署相驗。

金山分局指出，由於有民眾於萬里海水浴場尋獲手機一支、零錢包，內有愛心卡一張，上頭註明為住在中壢的59歲廖姓女子所有，15日通知家屬來指認，確認死者為廖女。家屬表示，廖女未婚獨居，有憂鬱症，14日下午表示欲離家出走後隨即行蹤不明，警因此初判無他殺嫌疑。

至於失蹤的徐婦一案，因至今仍無所獲，經與家屬溝通同意「停止搜救」，家屬向搜救人員表示能夠理解。徐婦遭溪水沖走處為八煙野溪溫泉，屬於禁止進入區域，為陽明山國家管理處管轄，位於金山區林口35號下方300公尺溪邊，目前仍持續請警方調閱周邊監視器釐清。

事發當時，一行3人5日下午3時前往新北市金山區「八煙野溪溫泉禁區」泡湯，約下午4時許因下起大雨，趕緊泡湯完下山要離開現地回程，途中54歲陳姓男友人及62歲顏姓女友人，先手拉繩索過溪，走在最後57歲徐姓女子，準備通過溪水時，不慎跌落溪水中，被強勁溪流沖走；2名友人發現時，已來不及拉她一把，心裡感到相當內疚。

▼3友闖陽明山「八煙野溪溫泉禁區」泡湯，婦人不慎跌入溪水慘遭沖走。



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