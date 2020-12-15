確診飛行員曾參加百人婚宴　酒店急封「住客一個都不能走」

▲川航一名飛行員確診，居住的社區進行封閉管理檢疫。（圖／翻攝 微博四川日報）

記者任以芳／綜合報導

四川疫情尚未完全控制，根據四川省衛健委今（15日）最新通報，又增加一病例，身份是川航1名國際貨運航班飛行員於14日22時22分確診為入境輸入病例。讓外界擔憂的是，該名飛行員曾自駕赴綿陽江油參加300人的婚宴，接觸人數眾多，地方政府緊急追查溯源。

根據澎湃新聞報導指出，這名26歲男飛行員高某，於11月29日從洛杉磯飛抵成都，集中隔離，核酸檢測陰性。期間12月9日執行成都-濟南-成都任務後，繼續隔離至12月12日，自駕赴綿陽江油參加300人的婚宴，12月14日在華西醫院就醫，CT異常，核酸檢測陽性，隨即確診，轉送至定點醫院隔離治療。

▲川航飛行員確診，曾參加300人婚宴的酒店封閉管理。（圖／翻攝 紅星新聞）

大陸媒體紅星新聞網報導指出，舉辦婚禮的江油鉑金巴登酒店周邊路口已交通管制，酒店內客人和工作人員已全員核酸檢測，酒店暫時不對外開放，現有170多名住客暫時不能出入，等待進一步通知，生活均由酒店提供。此外，記者獲悉，酒店內客人和員工已全員進行核酸檢測。

江油一家醫院外，也有很多人排隊進行核酸檢測。當地正在追蹤涉疫情人員的密接、次密接人員，開展流調，核酸排查檢測，環境檢測及消殺工作。另外，該飛行員居住的金牛區萬科金域西嶺小區已封閉，已通知全員核酸檢測。

由於該名飛行員接觸人數過多，預估至少影響千人生活。四川政府緊急要求緊急調查溯源並追責，連夜開展流調，向成都站、成都車務段、綿陽車務段等單位通報，要求鐵路配合屬地政府（成都、綿陽、眉山等）防止密切、次密切 人員乘坐交通工具外出；二是根據流調情況，協助追蹤乘坐過交通工具的密接、次密接人員。