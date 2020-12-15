疫情反彈？／黑龍江中俄邊境警訊 　「單日本土+2」一人為售貨員

▲黑龍江再度爆發本土疫情。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

進入12月，大陸已經累計6地爆發本土疫情。據黑龍江衛健委官網通報，2020年12月14日0到24時，黑龍江省新增新冠肺炎確診病例2例（綏芬河市本土2例），無新增無症狀感染者。通報顯示，其中一名46歲的女患者為售貨員。

截至2020年12月14日24時，現有確診病例11例（東寧市本土2例、綏芬河市本土8例、塔河縣境外輸入1例），現有無症狀感染者2例（綏芬河市本土2例）。此前，東寧市已宣布封城。東寧和綏芬河相鄰，同為中俄邊境口岸城市，也都是黑龍江省牡丹江市下轄的縣級市。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友提醒，一般來說，曾經發生過疫情的地方，在冬季再次發生疫情的概率比其他地方會大，但這並不是說其他地方就不會發生疫情，所有涉及到境外人、物進入的地方，都有可能發生疫情。

他表示，下一步還是要繼續貫徹早發現、早處置的一系列措施，要加強對境外人員和境外輸入物品的檢測，這些措施落實到位的話，就能第一時間發現感染者，第一時間撲滅疫情，不會造成大規模擴散。

今年4月，因為中俄邊境疫情倒灌，黑龍江綏芬河也曾爆發嚴重的本土疫情，甚至趕工建設「方艙醫院」，應對醫療系統的緊張。不過，當局火速行動，實行嚴格的閉環管控措施，之後成功堵住病毒進一步擴散。

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