她酒醉摔車被送醫　急診室內喊「寶貝～」　醫師賞巴掌：公三小！

記者陳雕文／新北報導

新北市三峽區一名女子晚間喝醉還騎自行車，結果跌了個鼻青臉腫，民眾見狀協助報案送醫，院方詢問女子，「請問妳家屬的聯繫方式」，她便開始在急診室喊著「寶貝1～」、「寶貝2～」，醫師認為她藉酒裝瘋，怒賞一巴掌並罵，「公三小！」女子當場酒醒，事後委屈提告。

▲林女被送進恩主公醫院治療，沒想到傳出急診室醫師「呼巴掌」的事件。（資料圖／記者游宗樺攝）

據了解，林姓女子上個月29日晚間10點多，酒後騎自行車在民生街摔倒受傷，民眾協助報案，急診室的醫療人員看她身邊沒親屬陪同，因此說，「請問妳家屬的聯繫方式」，林女一臉疲憊回答，「寶貝1～」、「寶貝2～」接著被醫師賞了一巴掌。

▲林女上救護車送醫的畫面。（圖／記者陳雕文翻攝）

林女當場酒醒並解釋，「家人的聯絡電話，就是手機通訊錄裡的『寶貝1』與『寶貝2』啊！」事後林女越想越委屈，決定到派出所報案，並對賞巴掌的急診室醫師提出傷害告訴。

三峽派出所長曾琮庭表示，據報案人指稱，在急診室因為說了一些話，導致醫師的不滿，因此對林女說出「公三小」並打巴掌的情事，但這部分也只是報案人單方面的說法，還要進一步地請醫師到案說明，並調閱相關的資料、畫面來釐清這起傷害案是否成立。