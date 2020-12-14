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「台灣經典小鎮3.0」漫遊年　吳琪銘：三峽觀光規畫考察

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▲「台灣經典小鎮3.0」漫遊年 吳琪銘：三峽觀光規畫考察。（圖／立法委員吳琪銘辦公室提供）

▲「台灣經典小鎮3.0」漫遊年，吳琪銘：三峽觀光規畫考察。（圖／立法委員吳琪銘辦公室提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市三峽區為全台知名的觀光地區，以三峽祖師廟為發展中心形成聚落，周邊還有興隆宮媽祖廟、三峽拱橋等廟宇古蹟，而三峽老街裡的拱形紅磚走廊與巴洛克風格建築，有著濃厚的歷史味道，不論平日假日朝聖遊客總是絡繹不絕，立法委員吳琪銘表示，每年來三峽遊憩的觀光客更是高達200萬人次。

近日交通部觀光局舉辦的「台灣經典小鎮3.0」評選，三峽以豐富的山河美景及歷史人文廟宇成功脫穎而出，得天獨厚的資源，種植產出的碧螺春、蜜香紅茶及綠竹筍等農特產品享譽全台，也成為評選勝出的關鍵。

交通部長林佳龍表示，交通是推動觀光的重點項目，會盤點相關設施與資源，此行考察就是要了解地方需求，再協調相關部會協助解決。他說，三峽具備成為觀光亮點的條件，結合老街、祖師廟、水域環境，能夠吸引國內旅遊也可向國際行銷，中央也會跨部會整合地方創生，以觀光立國打造觀光圈，更深入國民旅遊。

▲「台灣經典小鎮3.0」漫遊年 吳琪銘：三峽觀光規畫考察。（圖／立法委員吳琪銘辦公室提供）

▲三峽祖師廟為發展中心形成聚落，周邊還有興隆宮媽祖廟、三峽拱橋等廟宇古蹟。

立法委員吳琪銘14日參加由立法院交通委員會所辦理的考察，他表示很榮幸三峽的美能夠讓全台更多民眾認識，近期也著手推動三峽河長福橋的改建工程，而從2016上任以來，三峽河的成功整治，一直都是立委吳琪銘的政績之一。

蔡英文總統於2020年8月底也前來三峽體驗傳統藍染工藝，可見三峽的觀光品質是總統級認證。另外，有鑑於2021年為自行車旅遊年，三峽河沿岸的自行車道，近年也獲得許多當地民眾好評，立委吳琪銘表示會全力爭取在2021年春天於三峽舉辦自行車活動，讓更多人造訪三峽，成為人見人愛的打卡景點。

台灣各小鎮擁有美麗暨濃厚的風情，希望藉由臺灣經典小鎮深度旅遊風氣，共創小鎮越在地、越國際的觀光新魅力，一起來感受臺灣小鎮在地風景文化，體驗與濃厚人情味。更多臺灣經典小鎮資訊請上「小鎮漫遊年」網站查詢。

▲「台灣經典小鎮3.0」漫遊年 吳琪銘：三峽觀光規畫考察。（圖／立法委員吳琪銘辦公室提供）

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