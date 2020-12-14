台南安南區四草大橋海域傳男子落海　警消搜救到晚上尚未發現

▲台南市安平區、安南區交接處四草大橋海域，下午傳出有人落海，目擊者看到1名男子漂浮在海面上，救生人員到場下水搜救時，隨即就不見人影。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平區、安南區交接處四草大橋海域，14日下午傳出有人落海，目擊者看到1名男子漂浮在海面上，台南市消防局出動救生人員到場下水搜救，惟因漲潮看到人往內海漂浮，隨即就不見人影，消防人員持續動用救生艇與空拍機擴大搜救，惟到傍晚天色昏暗，搜救行動暫時停止，15日上午再繼續進行搜救行動。

台南市消防局於14日下午3時49分許，接獲目擊民眾報案稱，看到四草大橋下方海域中段有人漂浮在海面上，消防局119勤務中心獲報，馬上指揮安平等消防分隊各式車輛11車、救生艇2艘與22名消防人員前往搶救，同時通報海巡署轄區海巡、岸巡單位與市警四分局、三分局警方協助。

救生人員趕抵時目視海面上還有人在漂浮，因時值漲潮逐漸往內海浮移，消防局出動3艘救生艇，水上摩托車（海巡1台）及救生人員下水搜救，但卻找不到當事人身影，隨即通報出動空拍機人員支援空拍擴大搜救。

▲警方在現場發現一部小客車，上面有證件、遺書紙張、高梁酒及衣物，但車上未見人影，疑為落海者所有。

消防人員一面搜救、一面在大橋附近發現停有1輛小客車，轄區市警三分局警方調查，該車留有疑似1名45歲王姓男子寫下的遺書紙條與身分證件、衣物，及喝了3分之1瓶的高梁酒，警、消人員懷疑該名王姓男子係落海者，現場及車輛由鑑識小組勘查採證完畢，車輛請交大拖吊回三分局顯宮所保管。

警方指出，該名落海者究竟是不是王姓男子還需進一步查證，目前警方已通知王男家屬協助警方調查，並待15日上午8時繼續展開搜救行動，必需找到當事人才能確認兩者是否同一人。

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