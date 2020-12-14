華航機身確定印上台灣！全新塗裝曝光　竟藏在「CARGO」標誌中

▲華航機身新增台灣意象塗裝曝光。（圖／華航提供）

記者賴文萱／台北報導

先前有國外航空迷拍攝到華航全新機身塗裝，從照片中可見「CHINA AIRLINES」字樣大幅縮小，位置也被移到機身尾段，照片曝光後再度引發外界正反議論。華航今（14）日公布新增台灣意象後的全新機身照片，只見貨運標誌「CARGO」的C中藏有台灣的圖案。

華航今發新聞稿指出，華航將於16日歡慶61周年，首架777F貨機也完成整備，華航全新引進的777F 雙引擎全貨機，具備省油高效能的優勢，成為華航機隊在後疫情時代的生力軍，開啟華航貨運新世代。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲華航機身新增台灣意象塗裝曝光。（圖／華航提供）

同時也曝光全新777F機隊的全新塗裝，只見華航維持貨運標誌「CARGO」的企業標準色，延續華航「紅梅揚姿」的精神。這架貨機已完成整備及驗證，接下來將主要派飛亞洲、北美等貨機航點。事實上，這張照片中在「CARGO」的字母C中藏有小小的台灣地圖圖樣。

不過，照片曝光後不少網友吐槽，「不講很難看出來」、「搞了個半天...就只搞這樣喔，是有比較清楚？」、「醜死了」，有網友則疾呼「支持印國旗」、「國旗噴上去，保證明顯」。

▲華航LOGO頻遭國際誤認為中國飛機。（圖／記者呂佳賢攝）

華航董事長謝世謙表示，在全球航空業面臨疫情衝擊之際，華航靠著貨運團隊全力衝刺，充分利用18架747-400全貨機運能，每周貨機運行數量增加20%；並善用客機腹艙載貨，甚至開創客艙裝載貨物服務，累計今年一到十一月貨運營收較去年同期增加達83%，成為支撐華航的主力，讓華航能在艱困的風雨中持續向前，因此要特別感謝全體員工、特別是貨運團隊的努力。

謝世謙指出，華航訂購的 6 架777F 貨機規劃在 2020 至 2023 年完成交機，首架 777F 貨機已在12月1日抵台，2021 年 1 月底前將再交付兩架，這 3 架 777F 貨機投入後，對華航貨運是如虎添翼，明年後疫情時代以 21 架貨機的規模運轉，開啟華航貨運新世代，預期在疫苗配送及市場對航空貨機需求急迫下，為華航貨運創造更多的現金收入。

▲先前被曝光的華航全新機身塗裝。（圖／翻攝自jetphotos.com）

事實上，先前網路上就有外國航空迷拍攝到最新的華航777F新機機身塗裝，引發爭議的「CHINA AIRLINES」字樣大幅縮小，位置也被移到機身尾段，大片機身目前仍留白，疑要彩繪。

但照片曝光後當時引發外界正反議論，有網友批評「有夠難看」、「CHINA還是很明顯啊」、「自卑美學」、「那個china到底要怎麼隱藏啊，像護照這樣嗎」，另有網友認為「不如就留白，這樣簡約風蠻好看」、「加一隻豬」、「推 沒有又大又醜的China」。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來