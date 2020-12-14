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漁港米其林出爐！台中梧棲、彰化王功漁港奪最佳人氣獎

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▲▼王功漁港。（圖／彰化縣政府提供）

▲王功漁港。（圖／彰化縣政府提供）

記者許展溢／台北報導

漁業署主辦的漁港環境評鑑活動，自6月3日展開為期近5個月的馬拉松式評鑑，全國共有30個漁港參與評鑑，今（14日）由漁業署署長張致盛親自揭曉評鑑成果，授予各漁港評鑑的星級認證，並頒發漁作薪傳獎、多元發展獎、最佳人氣獎、秘密客嚴選獎及委員嚴選獎等5個獎項給獲選之8個漁港。

漁業署說明，目前全國共計有220個漁港遍佈台灣本島及離島地區，其中9個屬於漁業署主管、縣市政府代管之第一類漁港，另211個則為各縣市府主管之第二類漁港；去年首度舉辦由9個第一類漁港作為評鑑對象之評鑑活動，今年則擴大舉辦，在全國211個第二類漁港中，經由縣市政府推薦進而擇定21處第二類漁港與9個第一類漁港共同參與評鑑，藉此提升各地與全民參與度。

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▲▼漁港米其林結果出爐！漁業署嚴選優質漁港成台灣旅遊新亮點！。（圖／漁業署提供）

▲▼漁港米其林為期近5個月的馬拉松式評鑑，全國共有30個漁港參與。（圖／漁業署提供）

▲▼漁港米其林結果出爐！漁業署嚴選優質漁港成台灣旅遊新亮點！。（圖／漁業署提供）

漁業署表示，本次漁港環境評鑑除聘請專家學者進行漁港實地考評，更搭配全新發想的「金鑑漁港」活動，加入民眾問卷填寫與專業秘密客現場實地考評，一同為漁港進行評分；針對設施、設備安全性及環境整潔與衛生等綜合面向，在專家學者嚴謹的評估與5萬多民眾參與下，嚴選出最高環境品質之漁港。評鑑成果則是以「評定星級」方式給予優勝漁港鼓勵與敘獎，如同米其林旅遊指南一樣，用精心又嚴謹的評估，選拔出台灣金質漁港，更希望藉由本日頒獎典禮，向全民推薦獲得一星級、二星級、三星級之星級認證的優質漁港。

榮獲三星級認證的7個漁港及8個績優獎項，分別由宜蘭縣南方澳漁港及新北市澳底漁港榮獲漁作薪傳獎、宜蘭縣烏石漁港及桃園市永安漁港獲得多元發展獎、台中市梧棲漁港及彰化縣王功漁港奪得最佳人氣獎、苗栗縣外埔漁港最受秘密客青睞獲秘密客嚴選獎，且7個漁港同時均獲得三星級認證；此外，高雄市彌陀漁港的親水規劃及優質環境，則獲專業委員一致推薦，取得委員嚴選獎。

▲▼台中梧棲漁港。（圖／漁業署提供）

▲梧棲漁港。（圖／漁業署提供）

漁業署強調，漁港環境評鑑活動已帶動民眾到漁港旅遊之熱度，此次民眾問卷填報人次達到5萬多人次，顯見國人旅遊跟親海選擇都已將漁港納入選項，也對漁港環境相當重視；期許未來牽手地方政府、漁會與漁民、社會相關團體及一般民眾，一起共同合作，提升對漁港環境認同，增加漁港的魅力及漁產宣傳，促使全國各地的漁港成為全國民眾體驗漁業產業與親近海洋的最佳場所。

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