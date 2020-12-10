華航靠1支形象廣告狂掃國內外24個大獎　預告下支請拭目以待

▲華航形象廣告「#旅行帶給你的紀念品」深受國際肯定，獲頒24個知名獎項。（圖／華航提供）

記者賴文萱／台北報導

中華航空品牌形象廣告「#旅行帶給你的紀念品」，引發消費者高度共鳴，屢受國際獎項肯定。近期又獲得美國克里奧廣告獎（CLIO Awards）影片類銅獎與紐約廣告節（New York Festivals）佳作殊榮。

近年來華航形象廣告深受民眾喜愛，從2017年「#帶爸媽去旅行」、2018年「#說好的旅行呢」至2019年所推出的「#旅行帶給你的紀念品」，以感性、幽默、有趣的方式，向旅客訴說旅行的意義。

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其中「#旅行帶給你的紀念品」自網路首播後即引起熱烈討論，獲得國內外媒體爭相報導。華航以黑色幽默的概念，傳達旅行紀念品不一定是傳統的觀光鑰匙圈、冰箱磁鐵或T恤，而可能是更具真實生活感的人生體驗，不管是臨時起意的結婚證書或血拼後的信用卡帳單，甚至是整型後的新面貌，都讓我們對這趟旅行回味無窮。

今年全球疫情蔓延，國際旅遊型態改變，當大家在社群網路上分享以往的旅行照片，看著帶回來的各種旅行紀念品，那些溫暖趣味的回憶又重新湧上心頭，再看這支「#旅行帶給你的紀念品」廣告更是讓人會心一笑。

▲「#旅行帶給你的紀念品」榮獲國際廣告界首屈一指美國克里奧廣告銅獎。（圖／華航提供）

「#旅行帶給你的紀念品」形象廣告獲獎斐然，國內外廣告界讚聲不斷，包含英國創意產業獎（Creative Pool Awards） 影片類／社群及影響者創意項、英國克雷斯塔獎（Cresta Awards）影片技術類/傑出導演獎、韓國釜山廣告節（AD stars Awards） 影片技術類/腳本項等，拿下金獎殊榮，讓台灣的廣告創意透過華航在國際間發光發熱。

在國內也受到台灣最大型廣告盛會 4A 創意獎最佳影片廣告銀獎、最佳長秒數廣告銀獎、最佳病毒影片銀獎與時報華文廣告金像獎影片類金獎、最佳導演獎等肯定。

這支廣告目前獲頒24個國內外知名獎項，包含4金獎、10銀獎、8銅獎、1最佳導演獎及1佳作等佳績，將台灣創意及華航推上國際舞台。

華航表示，2020年全世界充滿了變化與挑戰，身為天空國家隊的華航，將繼續推出品牌形象廣告，敬請拭目以待。

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