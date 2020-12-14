990元買馬汀！Dr.Martens「超殺特賣」經典靴款現省3千　錯過再等一年

記者鮑璿安 ／台北報導

英國製靴品牌Dr.Martens的長筒靴成為不敗經典鞋款，品牌將於12月25日展開特賣活動，熱門款最低價來到990元，另外像是「彩線經典款3孔鞋」從原價5,680元來到2,020元，現省3,660元，更加碼「2020折價券」，買正價鞋直接抵2,020元，此時入手十分划算。

▲經典8孔馬汀靴（深藍）原價NT$6,480特價NT$3,980，限量20雙；厚底T字瑪莉珍原價NT$7,280特價NT$5,280；金屬扣件低筒馬汀鞋原價NT$6,480特價NT$4,280 ；彩線經典款3孔鞋原價$5,680特價$2,020。（圖／品牌提供）

Dr.Martens一年一度的特賣會將在12月25日至明年（2021年）1月5日展開，讓民眾一次買個夠，其中不少經典鞋款都在折扣清單之內，舉例經典8孔馬汀靴從原價6480元來到3980元，現省2500元；小女生必買的馬汀厚底T字瑪莉珍原價7,280元，特價$5,280元就能入手；金屬扣件低筒馬汀鞋從原價6,480元特價來到4,280元。

▲（依序）娃娃休閒鞋原價NT$4,580來到NT$990 ；休閒平底鞋原價NT$ 4,680特價NT$990。（圖／品牌提供）

若是想選擇輕巧好走的品項，Dr.Martens也提供不少休閒鞋優惠，「娃娃休閒鞋」直接從原價4,580元來到990元，「休閒平底鞋」同樣千元有找就能入手，是此次折扣力度最大的款式。品牌也再加碼，在光復旗艦店、西門町品牌概念店、台中品牌概念店三間門市各發送20張優惠券，可享有12月25日購買正價鞋款直接抵 2,020元，或是1月1日用2,021元購入馬汀特價鞋款。

【同場加映冬季防水靴款推薦】

PALLABOSSE SC 凜冬美靴

▲PALLABOSSE SC 凜冬美靴，NT$4,280。（圖／品牌提供）

法國軍靴品牌PALLADIUM一直以來以防水機能靴款聞名，今年推出首款專為女性打造的橘標防水新作 「PALLABOSSE SC 凜冬美靴」，靴款以修身線條剪裁設計，並在靴身內側加入拉鍊設計，讓靴款一秒方便穿脫。包含了迷霧灰、橄欖綠以及極黑三色，也保留了WATERPROOF 防水塗層與防水車線鞋舌翼設計，並以貼合技術將透氣防水科技薄膜夾入鞋面與鞋內裡間，完整包覆鞋身強力阻隔水分滲入，雙倍防水力。

UGG Adirondack III極地靴與男款BUTTE極地靴

▲UGG推出全新防水靴款，Adirondack III極地靴NT$10,800；男款BUTTE極地靴 NT$11,800。（圖／品牌提供）

UGG推出全新防水靴款，使用防水材料和可調節溫度的羊毛融入街頭感外型設計，保暖又舒適，相當適合冬日露營穿著。經典的Adirondack III極地靴與男款BUTTE極地靴，結合了時下最夯的山系穿搭風格和防水性能，採用了接縫密封的防水皮革和牛皮鞋面搭配運動鞋底設計，可禦寒攝氏-32°，完美兼顧功能性與時尚感。

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