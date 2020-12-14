彰師大「被詛咒的階梯」絆人原因曝！　下方樹根生長造成高低差

者唐詠絮、徐愷昕／彰化報導

彰化師範大學某處樓梯日前遭網友直擊，不少人經過時都會「被絆倒」，甚至還有人是直接往前摔！由於行人經過時明明都相當專心，畫面曝光後瞬間引發網友熱議，原PO更表示，難道這是「被詛咒的階梯？」對此，校方坦言階梯確實有落差，主因為樹根隆起所致，13日已通知廠商處理，強調過去並沒有人反映因此受傷，「那個地方也不是學生走到教室的主要動線」。

▲彰師大校園內某處階梯因高低落差，不少人經過都曾被絆倒過。（圖／東森新聞）

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一名網友在個人臉書上PO出影片並表示，「被詛咒的階梯？」這段影片雖有經過剪輯，但民眾「被絆倒」的頻率依舊太高，從畫面可見，多數人明明都專心的往前行，但卻還是會被階梯拐一下，如果沒有及時站穩，就會不小心摔跤，像是就有人直接雙膝跪地，還有小朋友差點跌倒，東西都掉了出去，相當危險。

原PO向《ETtoday新聞雲》記者表示，他前往國立彰化師範大學寶山校區參加家扶基金會所舉辦的園遊會，在校園內逛到一半時，就發現「機械館對面舞台的旁邊」的樓梯有些詭異，不斷有人被絆倒。他實際走去看以後才發現，「那一階真的比較高，走到那邊不留意、腳沒特別抬高就會跌倒」，民眾跌倒的「頻率很高」，一直有人持續被絆倒。

影片曝光後，不少網友留言回應，「第二階高度不同，導致危險」、「這應該是階梯的高度沒做到每一階都一樣」、「我也在那邊被絆倒過」、「感覺那階距離不一樣，大家都習慣距離，所以才絆倒」、「樓梯設計不符合人體工學」、「這怎麼回事」、「階梯設計不良、高度不一造成的」、「倒數第二階高度不一致」、「看人跌倒好可怕」、「好奇怪哦」。

▲校方表示此階梯確實有落差，目前已請廠商協助改善。（圖／東森新聞）

對此，彰師大主任秘書溫媺純指出，樓梯高低落差最大的主因在於磁磚下面的樹根，造成地面的隆起。由於附近大樹幾十年來不斷生長，盤根錯節越長越密，才會致樓梯產生高低落差，不過在得知消息後已經請廠商前來處理，暫時會用圍籬隔開，確保師生行的安全。

校方強調，這個地方並不是學生到教室走路的動線，昨（13）日是因為辦大型活動人多才會有多人經過，一直以來也都沒有人反映因此受傷。

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