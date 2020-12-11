剖腹產肚內藏「壘球大紗布」6醫護忘拿出　她痛半年X光驚見真相

記者陳豐德／新北報導

新北市一名33歲陳姓孕婦今年3月到板橋一家知名婦產科接生第二胎，沒想到術後腹部劇烈疼痛，連腰都挺不直，到醫院照X光後初判是長了腫瘤，讓她抑鬱寡歡；半年後到馬偕醫院開刀取出後，才發現腹部內藏著的是接生時的紗布，將近一個壘球大小，雙方以60萬元和解。陳女丈夫痛批「接生時2個醫師、這麼多護士都沒人發現，這疏忽合理嗎？」決定讓外界知道診所惡行。

▲板橋一家婦產科在剖腹產時將醫療用紗布忘在產婦內忘記取出。（圖／記者陳豐德翻攝）



當時在馬偕醫院手術取出紗布的影片中，開刀醫師說「金屬的這個地方就是藍藍的」、「很大片、很大片欸」，一邊用剪刀將紗布剪開。這塊紗布就藏在陳女的腹部長達半年，由於紗布幸運被一個體內薄膜裹住，只有輕微造成腸道外圍傷害，否則陳女恐怕有性命上的隱憂。

楊先生表示整起事件發生在今年3月，在板橋一家知名婦產科開刀剖腹生下第二胎，但就住院後太太腹部出現不明疼痛，院方檢查不出原因，研判是「便祕」所導致，開了藥物給太太服用但情況沒有改善。但情況愈顯嚴重，陳女出院後甚至連腰都挺不直，最後婦產科開立轉診單，要她到醫院做進一步檢查。

▼右方的楊醫師有多年執業經歷，卻在替陳女剖腹產時忘記將醫療紗布取出。（圖／記者陳豐德翻攝）



沒想到去大醫院照X光後，醫生檢視X光片，發現陳女腹部內有一個球狀物體，初步研判是腫瘤，需要進一步開刀切片才能確定是良性或惡性，聽聞此訊息後讓喜獲二胎的陳女如晴天霹靂，楊先生形容當時用目視就可以看到太太腹部有明顯異物，整個家庭都為此事相當憂心。

今年9月，楊先生帶太太台北馬偕做進一步的檢測，好險此次醫師檢視X光片後發現腹部內有金屬反應，研判是醫療用紗布，當晚就安排住院準備隔天開刀取出。丈夫電詢開刀的婦產科楊醫師，楊醫師也坦承該物就是醫療用紗布，並表示請給他們一點時間。

經歷4小時手術開刀後，取出一個壘球大小的紗布，攤開後就是一條長長的抹布，執刀的楊醫師事後也坦承確實是醫療疏失，並坦承認錯。丈夫表示原本太太說多少錢都不願意和解，並開出一千萬元和解金，但由於楊醫師是岳父的朋友轉介，經岳父居中協調後才以60萬元和解。

想到此事丈夫仍憤恨難平，指責「當天我老婆在生有2個醫生、3、4個護理師，你們怎麼會沒檢查到這一塊，你今天可說是『無良』，不把病人的命當是命，你今天不是毀掉一個人，是毀掉一個家庭！」陳女因此醫療疏失遲遲無法回去上班，事發後楊男與太太因此事多次爭吵，目前已經暫時分居。

該名醫師向媒體坦承確實有此醫療疏失，但雙方已經以60萬元和解，診所事後也加強相關人員訓練，此意外自己也不樂見，往後會更加小心。

▼楊先生不滿婦產科醫療疏失，剖腹產竟將紗布忘在老婆肚子內。（圖／記者陳豐德攝）



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