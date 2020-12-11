　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

剖腹產肚內藏「壘球大紗布」6醫護忘拿出　她痛半年X光驚見真相

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳豐德／新北報導

新北市一名33歲陳姓孕婦今年3月到板橋一家知名婦產科接生第二胎，沒想到術後腹部劇烈疼痛，連腰都挺不直，到醫院照X光後初判是長了腫瘤，讓她抑鬱寡歡；半年後到馬偕醫院開刀取出後，才發現腹部內藏著的是接生時的紗布，將近一個壘球大小，雙方以60萬元和解。陳女丈夫痛批「接生時2個醫師、這麼多護士都沒人發現，這疏忽合理嗎？」決定讓外界知道診所惡行。

▲▼板橋一家婦產科在剖腹產時將醫療用紗布忘在產婦內忘記取出。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲板橋一家婦產科在剖腹產時將醫療用紗布忘在產婦內忘記取出。（圖／記者陳豐德翻攝）

當時在馬偕醫院手術取出紗布的影片中，開刀醫師說「金屬的這個地方就是藍藍的」、「很大片、很大片欸」，一邊用剪刀將紗布剪開。這塊紗布就藏在陳女的腹部長達半年，由於紗布幸運被一個體內薄膜裹住，只有輕微造成腸道外圍傷害，否則陳女恐怕有性命上的隱憂。

楊先生表示整起事件發生在今年3月，在板橋一家知名婦產科開刀剖腹生下第二胎，但就住院後太太腹部出現不明疼痛，院方檢查不出原因，研判是「便祕」所導致，開了藥物給太太服用但情況沒有改善。但情況愈顯嚴重，陳女出院後甚至連腰都挺不直，最後婦產科開立轉診單，要她到醫院做進一步檢查。

▼右方的楊醫師有多年執業經歷，卻在替陳女剖腹產時忘記將醫療紗布取出。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼板橋一家婦產科在剖腹產時將醫療用紗布忘在產婦內忘記取出。（圖／記者陳豐德翻攝）

沒想到去大醫院照X光後，醫生檢視X光片，發現陳女腹部內有一個球狀物體，初步研判是腫瘤，需要進一步開刀切片才能確定是良性或惡性，聽聞此訊息後讓喜獲二胎的陳女如晴天霹靂，楊先生形容當時用目視就可以看到太太腹部有明顯異物，整個家庭都為此事相當憂心。

今年9月，楊先生帶太太台北馬偕做進一步的檢測，好險此次醫師檢視X光片後發現腹部內有金屬反應，研判是醫療用紗布，當晚就安排住院準備隔天開刀取出。丈夫電詢開刀的婦產科楊醫師，楊醫師也坦承該物就是醫療用紗布，並表示請給他們一點時間。

經歷4小時手術開刀後，取出一個壘球大小的紗布，攤開後就是一條長長的抹布，執刀的楊醫師事後也坦承確實是醫療疏失，並坦承認錯。丈夫表示原本太太說多少錢都不願意和解，並開出一千萬元和解金，但由於楊醫師是岳父的朋友轉介，經岳父居中協調後才以60萬元和解。

想到此事丈夫仍憤恨難平，指責「當天我老婆在生有2個醫生、3、4個護理師，你們怎麼會沒檢查到這一塊，你今天可說是『無良』，不把病人的命當是命，你今天不是毀掉一個人，是毀掉一個家庭！」陳女因此醫療疏失遲遲無法回去上班，事發後楊男與太太因此事多次爭吵，目前已經暫時分居。

該名醫師向媒體坦承確實有此醫療疏失，但雙方已經以60萬元和解，診所事後也加強相關人員訓練，此意外自己也不樂見，往後會更加小心。

▼楊先生不滿婦產科醫療疏失，剖腹產竟將紗布忘在老婆肚子內。（圖／記者陳豐德攝）

▲▼楊先生不滿婦產科醫療疏失，剖腹產竟將紗布忘在老婆肚子內。（圖／記者陳豐德攝）

連我阿嬤用了都會發光

【更多新聞】

案發現場／大園空難202人罹難　記者衝現場...踩到滿地殘軀碎肉！

案發現場／母半夜託夢：好冷！我沒穿衣服在淋雨　她的手伸出後車廂指引破案

案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

ET快訊
驚天一搖！台中百億富豪「22F聚會」秒散　餐桌成亮點
剖腹產肚內藏「壘球大紗布」沒拿出　她痛半年X光驚見真相
麥當勞雙12優惠曝光　這款漢堡買一送一
快訊／高雄男子遭槍擊！被4顆子彈貫穿緊急搶救中
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「小英女孩」超買36條菸罰錢了事...律師：吳宗憲只是幫「團購」

小黃路口搶快左轉...30歲男騎士滑手機分神衝撞　捲入車底慘死

強風吹過6F陽台…木板掉下「砸死輪椅嬤」！租客遭起訴判決出爐

雲林縣議會警鈴大作　投射燈冒煙燒...關燈火還在　警消60秒解危

三星農會遭貼「公糧有毒」告示！外包搬運工不滿薪資：米摻農藥

快訊／高雄柴山「男子遭槍擊」！被子彈貫穿　緊急搶救中

剖腹產肚內藏「壘球大紗布」6醫護忘拿出　她痛半年X光驚見真相

驚悚撞擊影片曝！高雄2騎士「遭撞噴飛車頂」重摔　現場滿地血跡

9千萬打造公園...綠景第一排是「墓仔埔」　彰縣府：當生命教育

史上最窮劫囚團！5人4沒錢僅彭男帶3千...落網便當秒殺：再來一個

桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己

浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

Apple男友求婚恐流局「別覺得我穩定！」　王仁甫.嚴立婷笑「不知他婚後講話能不能信」

小客車擦撞機車...駕駛拍事故照　後座乘客比YA轉頭看騎士超尷尬

送餐奇景！高樓餐廳「垂降美食」　外送員免爬6層樓梯讚：暖心老闆

轎車駕駛違規超車與貨車爆口角 沿路挑釁還擋道...他怒：能這樣？

高雄2000萬透天「家門口插一根」　車神才能買？網：天天甩尾入庫

羅志祥試水溫回歸！　友人心疼「愷樂一出事就被解約」爆內幕

「小英女孩」超買36條菸罰錢了事...律師：吳宗憲只是幫「團購」

小黃路口搶快左轉...30歲男騎士滑手機分神衝撞　捲入車底慘死

強風吹過6F陽台…木板掉下「砸死輪椅嬤」！租客遭起訴判決出爐

雲林縣議會警鈴大作　投射燈冒煙燒...關燈火還在　警消60秒解危

三星農會遭貼「公糧有毒」告示！外包搬運工不滿薪資：米摻農藥

快訊／高雄柴山「男子遭槍擊」！被子彈貫穿　緊急搶救中

剖腹產肚內藏「壘球大紗布」6醫護忘拿出　她痛半年X光驚見真相

驚悚撞擊影片曝！高雄2騎士「遭撞噴飛車頂」重摔　現場滿地血跡

9千萬打造公園...綠景第一排是「墓仔埔」　彰縣府：當生命教育

史上最窮劫囚團！5人4沒錢僅彭男帶3千...落網便當秒殺：再來一個

及時救援尋短者挽救生命　黃偉哲表揚有功員警

日職／羅德宣布陳冠宇退團　球團本部長：他想回台灣

TOYOTA宣告進軍電動車行列　e-TNGA平台純電休旅預告登場

海巡戰力升級！安平艦交船　蔡英文：展現捍衛藍色國土的決心

美CDC主任 ：未來每天新冠死亡人數可能超911的2900人

「小英女孩」超買36條菸罰錢了事...律師：吳宗憲只是幫「團購」

長榮「機能防護夾克」開賣6天被搶光！12/14開放第二波預購

獅子會捐助設備修膳費　關懷據點廚房變身職人等級

長沙「佳麗貸」700女受害　被逼「坐檯、賣淫、捐卵子」

吃得到飽滿龍眼果肉！春陽茶事「桂圓紅棗」手搖登場　還加了小農鮮奶

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

社會熱門新聞

波多野結衣傳「月底來台賣身」　AV達人曝真相

即／顧立雄夫婦遇車禍　留司機處理搭小黃快閃

車主爽停免費車位　地震搖下露臺砸一排

小隊長打滑殉職！台中局長室IG「PO文消費」挨轟

18歲嫩妹「染愛滋」告高雄男　檢驗出爐傻了

籍斯瀚「人妻女友」懷孕　探視丟一句話動搖他

她逢人就說「會有大地震」！隔天全台劇烈搖晃

行房到一半地震了！該繼續還是離開…網友答案一面倒

護理師被司機性侵　哭喊「我有女友」才脫身

竹北劫囚女力團　超級八卦史曝光

即／竹北通緝犯籍斯瀚「無碼照」曝！

名醫偷情美女教授　身分起底爆是媒體紅人

即／高雄仁武「轎車追撞5機車」　6人送醫

高市黑豹特勤之光「顏敎官」猝逝　享年53歲

更多熱門

相關新聞

懷孕還抽菸！22歲女「胎盤變硬」寶寶險死　醫曝3恐怖下場

懷孕還抽菸！22歲女「胎盤變硬」寶寶險死　醫曝3恐怖下場

南投一名22歲孕媽，長期有抽菸習慣，得知懷孕後便將抽菸頻率改為「三餐飯後各1根」也聽聞坊間傳聞「抽菸後立刻喝牛奶可解毒」，認為照做就不會影響胎兒，沒想到近日腹部隱隱作痛，就診時醫師發現她的胎盤「鈣化變硬」，有早產可能，須立即安胎。

媽媽煮飯驚聞巨響「砰」　兒4樓墜地僅右手骨折

媽媽煮飯驚聞巨響「砰」　兒4樓墜地僅右手骨折

板橋24年火鍋老店喊180萬頂讓　剖析成本「後面更花錢」

板橋24年火鍋老店喊180萬頂讓　剖析成本「後面更花錢」

板橋府中周邊10家美食

板橋府中周邊10家美食

50歲男子胸口悶痛　竟是罹患乳癌

50歲男子胸口悶痛　竟是罹患乳癌

關鍵字：

婦產科板橋剖腹紗布壘球X光

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

彎彎婚後6年吐心聲：以前的彎彎已死

狗關庭院鄰居控虐狗！他笑揭真相

青青改名繼續跳　7秒狂晃片瘋傳

謝忻被地震嚇到躲桌下哭！趴地哀嚎…網歪樓：好暈

曾國城兒子長大了！「一臉厭世」

22F體驗6.7強震　60秒驚悚影片曝

強震「百年一次輪迴」！地震專家點出2區快輪到

地震猛晃！爸肉身護女兒20秒　網全噴淚

格力推首款5G手機　2天僅賣75支

15年前爆逼婚害死倪敏然！夏禕「52歲慘況曝光」

台南神秘貨櫃車終點曝光　網驚天價賠不起

波多野結衣傳「月底來台賣身」　AV達人曝真相

即／顧立雄夫婦遇車禍　留司機處理搭小黃快閃

不流浪了！宥勝為小孩教育定居台中

車主爽停免費車位　地震搖下露臺砸一排

更多

最夯影音

更多
桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己

桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己
浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

Apple男友求婚恐流局「別覺得我穩定！」　王仁甫.嚴立婷笑「不知他婚後講話能不能信」

Apple男友求婚恐流局「別覺得我穩定！」　王仁甫.嚴立婷笑「不知他婚後講話能不能信」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面