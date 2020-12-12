大學生思維已很難改變！葉丙成揭關鍵：中小學老師教學要先變

▲葉丙成說，要改變大學生思維已經很難。（圖／教育部提供）



記者許展溢／台北報導

大學社會實踐線上博覽會（2020 USR Online EXPO）從今（12日）到27日為期兩週在線上展開。開展首日，邀請台灣大學電機系教授葉丙成，以直播開講及即時線上提問方式，讓所有參與者能透過網路即時與講者互動。其中，他特別提到，現在大學生思維已很難改變，和108課綱「是玩真的」的考題趨勢。

在台大教書快10年的葉丙成今分享，這段期間深刻感受到，在大學才要很努力改變大學生思維已很困難，因為學生們在中小學已定型，若沒去幫老師改變教學，其實這些孩子進到大學就很不容易。因此7年前就告訴自己如果要改變台灣教育，就要先幫助中小學老師改變，而不是只在大學做，7年來到各地中小學演講超過600百多場，甚至也和家長談新教育理念，同時開發教育科技幫助他們。

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葉丙成提到要這這樣做是因全世界的教育都面對很大挑戰，尤其2000年後出生一代，從小玩遊戲、看YouTube，相較以前或更早世代有不一樣特質是「關注力、閱讀力」其實不高，學習動機也弱，要解決，「教育科技」是重要關鍵。竟然孩子們這麼喜歡玩遊戲，不如設計遊戲讓他們投入學習，當時創立全球第一個的線上遊戲與教育平台「PaGamO」，目前有140萬名中小學生加入，每天超過3萬人參與。

▲葉丙成強調學生要有「擷取、統整和反思」能力。（圖／教育部提供）



另外，葉丙成提到去年9月上路的108課綱「是玩真的」，以前課綱改歸改，但考試題目沒真的改，但這次不僅是課綱改，連考高中、大學題目方向、方式都變了，其中重要里程碑是考「能力跟知識」，不是以前只有學科知識，要有能力活用知識，真實解決問題。

葉丙成現場舉例107年學測某科考題文字敘述「仁欣醫院進行手術治療時，提供給患者的麻醉風險等級表，依據表中敘述錯誤是？」問現場聽眾這是哪科考題，不少人沒想到竟是國文。葉丙成說，這就是素養、活用知識題，課本課文和死背知識很難在試題中出現，可是很多爸媽，甚至教授、老師都不知道這樣的事。

葉丙成強調，題目還有一個特徵就是要給孩子很多資訊，必須去「擷取、統整和反思」，很多題目都走「長文試題」，考「閱讀素養」，但目前台灣閱讀素養在PISA國際排名，是東亞各國最後一名，輸韓國、日本、香港、澳門、新加坡和大陸，這也是目前考招改革要做的最大改變。