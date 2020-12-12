下大雨衝去客人家修電腦！師傅到場一看傻眼了：這要收多少

▲結果客人的電腦只是沒有插上電源。（圖／翻攝自爆怨2公社）



記者崔子柔／綜合報導

冷氣、電腦等家電發生故障，通常師傅會到府進行維修，但如果一看發現根本沒壞，也會讓雙方都感到尷尬。一名師傅近日就冒著大雨跑到客人家修電腦，結果根本只是沒插上插頭，讓他頭痛問，「怎麼收錢？」

原PO 今（12）日在「爆怨2公社」發文表示，「現在幫客人修電腦也不容易」，窗外下著大雨，他仍從五股跑到汐止去修，結果到場一看，發現只是電腦插頭沒插上，讓他尷尬問「這怎麼收錢呀？」

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▲原PO在臉書發文。（圖／翻攝自爆怨2公社）

文章一出，不少網友覺得收個車馬費是合理的，「車馬費+下雨，至少300」、「上次聽說工本費起碼500、600，管他幾個插頭」、「要順便格式化D槽啊」，但也有人覺得這師傅太老實，開玩笑說「很厲害的幫忙釋放記憶體空間，清空瀏覽紀錄、跑一下硬碟重組、收800結案」、「拆個半小時、裝個半小時，說接觸不良、有濕氣，換個插頭收3000」。

▲網友湧入回應。（圖／翻攝自爆怨2公社）



也有網友分享自己的尷尬經驗，「以前在當電信客服時，客戶曾抱怨電腦無法開機是因為網路中毒」、「我有遇過，就接觸不良，剛好5月梅雨季，因為是由店家組裝，說不用錢，自己不好意思硬塞300給他」、「我家門鈴之前裝電視台忘記插上，叫人來修理，插電上去收500」。