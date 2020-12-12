蘆洲按喇叭竟召喚出「+9棒棒隊」　見駕駛嚇得落跑：大哥拍謝

記者陳豐德／新北報導

路上巧遇凶神惡煞「棒球隊」，你會不會嚇壞？新北市蘆洲區三民路上11日下午發生一起行車糾紛，駕駛在停等紅燈時遭一輛黑色轎車攔下，車上的男子魚貫而出並手持鋁棒，看似想打場球賽「但駕駛當球」，但確認過眼神後不知看到什麼驚悚事物，這群不盡責的棒球隊員們竟連忙說「大哥拍謝」，隨即上車加速離去。

▲蘆洲棒球隊員下車確認過眼神，嚇得直說「大哥拍謝」並落跑。（圖／記者陳豐德翻攝）



駕駛的妻子在臉書社團「ㄨㄚ是泰山人」提醒地方民眾「開車真的要注意，不小心就會遇到……只能說幸好人沒事，幸好車沒事，今天下午發生的行車糾紛」，並公布了前後的行車紀錄器影片；妻子還調侃道「我猜他們都是『棒球隊』，只是想找人打棒球而已」。

透過曝光的畫面，可看到駕駛當時行經蘆洲區三民路往五股橋方向準備上成蘆橋，突然一台黑色轎車從右方加油站闖紅燈要右轉，駕駛緊急閃避並按喇叭示警，好險沒有發生擦撞，但這聲喇叭卻引起車上的「棒棒隊員」們不悅，在下個路口停等紅燈時再次闖紅燈，用車身攔住駕駛去向，車上的人下車後分別有2人手持鋁棒，但不知是見到駕駛拿出什麼，或意識到一旁就是蘆洲警分局，他們連忙說「拍謝」後就上車離去。

民眾看完影片後說「標準的人多角頭人少豬頭，8+9好棒棒啊」、「你拿槍指他嗎？哈哈」、「看起來恁尪比較大尾有卡派哦」、「一群人下車，我當時真是害怕極了，不小心踩了油門」、「很有禮貌的『棒球隊』，找錯人了還跟你說「拍勢」」、「下車後馬上又上車真是神展開， 到底看了什麼竟然馬上表現大哥拍謝的動作」、「眼神一瞪立馬退場」；駕駛的妻子幽默地說他們只是善良老百姓而已。

警方表示，目前已經擴大調閱監視器以車追人，將通知相關人等到案說明，全案將依照刑法公共危險、恐嚇等罪嫌偵辦，此外畫面上黑色轎車有闖紅燈（罰金最高5400元）及危險駕駛（最高罰24000元）等交通違規部分，也將主動依道路交通處罰條例開罰。

警方呼籲民眾遵守交通規則，遇有行車糾紛可以馬上撥打110，警方會立即到場處理，並依相關事證通知行為人到案，積極維護社會治安。

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