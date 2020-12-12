仿妝夭后37歲癌逝！164字遺言全文公開：最放不下孩子　3萬人哀悼

▲ Yui昨日下午逝世。（圖／翻攝自Facebook／仿妝夭后 Yui）



記者崔子柔／綜合報導

知名部落客「仿妝夭后 Yui」今年6月才在臉書公布她「肺腺癌4期」的消息，昨（11）日晚間10時左右，弟弟用她的帳號代為公布死訊，發出事先準備好的遺言，也提到最不捨4歲的女兒，貼文目前已累積3.3萬人按讚，對她的離去感到惋惜。

Yui得年37歲，弟弟昨日公開她往生的消息，並代為貼出她的遺言，「如果你們看到這篇貼文，就表示我已經離開這個世界，去當小天使了。」

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Yui感謝大家長久以來的支持、陪伴，「希望我曾經的存在有為這個世界帶來一點美好，也希望這份美好可以延續下去，畢竟最放不下的還是孩子」，只希望女兒能健康、平安的長大。

Yui最後寫道，「這一次真的再見了，下台一鞠躬」。貼文發布10小時，已經累積超過3.3萬人按讚，6千多則留言，不少網友不捨表示，「默默追蹤妳好多年了，謝謝妳曾帶來的所有美好，辛苦了」、「謝謝妳的正面積極能量分享生活點滴，離苦得樂，珍惜生命的一切」、「關注您好久看到這個消息心好酸，一路好走，塔口醬一定會平安長大的，放心當天使去，感謝您帶給我們粉絲美麗的回憶」。

▼Yui臉書原文。（圖／翻攝自Facebook／仿妝夭后 Yui）