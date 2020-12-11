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獨／貨幣戰爭開打？黃寶慧專訪「貨幣戰爭」作者宋鴻兵

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新聞節目中心／綜合報導

最近幾個月以來，持續走弱的美元，已經造成包含台灣在內的幾個新興市場的貨幣升勢強勁，根據《路透》報導，今年6月以來，巴西、墨西哥、波蘭、俄羅斯、南非、土耳其等國的貨幣升幅都在5%到10%之間，台灣、中國、南韓的貨幣升幅更在5%到12%之間。面對新興市場國家貨幣的升勢凌厲，有專家開始擔心「貨幣戰爭」恐怕已經出現前兆，甚至還有財經專家點名，台灣、中國、南韓會是爆發貨幣戰爭的熱點之一，印度則是潛在熱點，因為這些地方吸引最多熱錢流入。《慧眼看天下》第126集，就獨家訪問到國際金融學者，同時也是「貨幣戰爭」一詞的首創者，宋鴻兵先生，從他的角度來看現今的亞洲市場，是否真的需要擔憂即將到來的貨幣戰。

▲▼宋鴻兵分析拜登上任後，會拉幫結派對中方不利。（圖／慧眼看天下）

拜登拉幫結派不利美中關係?
面對美國未來的掌舵手拜登，全世界都在等著看美中兩國的角力戰會如何開展第二回合，目前長住北京的國際金融學者宋鴻兵就認為，很多人對拜登勝選未來會有助於美中關係發展這件事是存在樂觀的看法，但是他卻不這麼認為。宋鴻兵指出川普在處理美中問題的時候，是採取單打獨鬥的方式，相較於拜登習慣拉幫結派的做法，川普反而對中國有利。

表面上來看，拜登溫和，與中國大陸直接的衝突威脅性是下降的，未來的貿易戰也許也不會打得像川普時期這麼激烈，但是這是短暫、有限的一種安全感，從長遠來看，未來拜登上任後，勢必會將歐盟、日本、澳大利亞、紐西蘭、加拿大甚至印度這些國家組建在一起，形成一個更大的同盟，圍堵中國大陸的態勢只會更加明顯。

▲富邦金控首席經濟學家預估美元表現將持續走弱。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲富邦金控首席經濟學家預估美元表現將持續走弱。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

弱美元引爆貨幣戰 要看葉倫上台後態度?!
自從美國量化寬鬆貨幣政策引起熱錢在世界各國金融市場流竄，使得新興市場國家不得不升值貨幣後，許多人已經開始在擔憂2021是否一開始就要面臨債務泡沫、信貸擴張這些金融問題，關於這點，宋鴻兵認為未來美元是否會持續走弱，要端看美國新上任的財政部長葉倫的態度。

雖然有些人認為美國聯準會跟財政部是分屬兩個不同的部門，但是宋鴻兵認為擔任過美國聯準會主席的葉倫，應該是更能與聯準會密切配合，如果寬鬆貨幣、加大美國財政赤字是無可避免選擇，那麼美元在2021年的表現將可能重演2009年的情況。

但是投資人需要悲觀看待2021年的美元市場嗎？宋鴻兵提醒投資人，從歷史的角度來看美元市場，當聯準會印鈔投資人慣性看向單一面時，的確容易引發美元走貶的狀況，但也容易引起市場動盪，一旦出現動盪，美元走勢或許就會出現短期的升值效應，所以投資人看待美元應該更謹慎小心，留意進出場時間，才是投資市場上獲利的不二法門。更多深度專訪內容，敬請鎖定12月12日晚間9點《ETtoday新聞雲》「慧眼看天下」節目。

▼完整節目內容，將會於12月12日晚間9時首映播出，播吧、臉書、Youtube 請搜尋《慧眼看天下》。慧眼看天下第126集顯圖

更多精彩內容，請上Youtube搜尋『慧眼看天下』：

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。 

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