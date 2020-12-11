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廚佛Fred化身成陳姿靜愛情導師　華泰名品城一日約會體驗

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▲廚佛Fred化身成陳姿靜愛情導師，到華泰名品城一日約會體驗，沈浸在濃厚異國風味的聖誕氣息中。

消費中心／台北報導

提到廚佛Fred大家想到的就是精湛的廚藝，不過在戀愛中更是一個模範情人的角色，這次要帶著戀愛幼幼班的姿靜，體驗一下什麼叫作戀愛感，不過說到了約會，聖誕節絕對是不能錯過的節慶，更是讓戀愛升溫的時刻，因此特地邀約姿靜到華泰名品城，體驗濃厚異國風味的聖誕氣息，趕緊跟著我們一起筆記Fred傳授的愛情招數吧！

▲▼華泰名品城耶誕活動。（圖／ETtoday）

▲廚佛Fred帶著料理之王人氣選手-姿靜，體驗一日戀愛感。（圖／ETtoday）

 聖誕祝福戀愛加溫之招數一：羅曼蒂克巴黎鐵塔愛的告白

廚佛Fred金句：最高深的浪漫就是把你的祝福送給對方。因此約會情侶來到華泰名品城時，不容錯過的一期巴黎鐵塔廣場，非常適合在這邊牽起她的小手，對她來場愛的告白！Fred果然是行家，在「巴黎鐵塔廣場」掛上大型槲寄生花圈的桃紅鐵塔，搭配璀璨燈串與漫天白雪，猶如電影般的浪漫場景，在這邊告白或求婚肯定是讓另一半留下難忘的回憶。

▲▼華泰名品城耶誕活動。（圖／ETtoday）

▲一期巴黎鐵塔廣場，浪漫場景，肯定是讓另一半留下難忘的回憶。（圖／ETtoday）

聖誕祝福戀愛加溫之招數二：星光熠熠襯自由女神之許願祝福

廚佛Fred金句：當看到星星的時候，就會覺得滿滿希望與祝福。看不出來Fred是一個感性的人，許是看到桃紅色自由女神造景搭配著星光大道般的星星拱門，觸動了內心滿滿的愛，來這還可以穿梭其中拍攝甜蜜照片，現場放閃指數100%。

▲▼華泰名品城耶誕活動。（圖／ETtoday）

▲一期自由女神廣場充滿著星星造景，當看到星星的時候，就會覺得滿滿希望與祝福。（圖／ETtoday）

聖誕祝福戀愛加溫之招數三：製造浪漫之愛的小禮物

逛到了二期噴水池廣場這裡，充斥著滿滿聖誕節元素，聖誕樹、麋鹿、胡桃鉗、禮物盒、雲朵組成的「巨型魔幻音樂盒」以及「水上幸福列車」，Fred說趁著這個時刻，送對方一個浪漫的小禮物，肯定大大加分。

▲▼華泰名品城耶誕活動。（圖／ETtoday）

▲水上幸福列車充滿著聖誕風情，絕對是必來的浪漫祝福景點。（圖／ETtoday）

聖誕祝福戀愛加溫之招數四：大方認愛，放閃示人

倫敦廣場一向給人感覺也是約會浪漫不已的勝地，而在三期倫敦廣場這裡還有一個從天而降的聖誕老人，搭配著巨型閃耀禮物盒，彷彿置身在英國倫敦般，還可以進到禮物盒和另一半一起敲下祝福的鐘，象徵著大家一起見證我倆的浪漫愛情，也宣告著我們即將迎接2021新的一年到來。

▲▼華泰名品城耶誕活動。（圖／ETtoday）

▲巨型閃耀音樂盒，讓你彷彿置身在英國倫敦般風情。（圖／ETtoday）

聖誕祝福戀愛加溫之招數五：飄雪市集之你一口我一口

在露天飄雪聖誕市集這裡，又難得的出現了廚佛Fred金句：找一個浪漫的地方，你一口我一口地去感受。原來市集這會有雪花紛飛，讓姿靜看得心花怒放，想像和男友來這愛的轉圈圈，兩個人邊吃邊品嘗，還不忘拍照打卡耍浪漫，讓姿靜都想趕緊找男友來華泰約會了，而Fred也是沉浸在食物和浪漫的氛圍中，不知不覺就這樣過了一整天。

▲▼華泰名品城耶誕活動。（圖／ETtoday）

▲下雪絕對是最浪漫的事情，華泰名品城每到特定時間就會飄出雪景，絕對是最浪漫的一件事情。（圖／ETtoday）

華泰聖誕氣氛濃 情侶朝拜聖地

Fred認真傳授愛情密技給姿靜，想必他對待愛情和經營愛情的認真態度，大家都感受到，姿靜也是帶著滿滿的收穫結束一天的約會，也別忘記在一月三日前帶著另一半，來這享受浪漫，幸福一下唷！

人氣聖誕市集美食推薦：

品好乳酪 『不只是吃，而是品。好乳酪蛋糕』， 連Fred都大大稱讚的用心甜點，這個起司味是很優質的，值得細細品嚐。

Big Pier：大碼頭提供優質海鮮料理，講求”手抓爽吃”的精神！主打『鮮蝦起司通心麵三明治』起司香濃綿密，絕對吃了還想再吃！連Fred都對他的起司味讚不絕口！

Top Fire：TOPFIRE台北頂級的精肉Bistro小酒館〜追逐頂級食材本味，講究極致料理的細節，都為了美味帶來的溫度與感動。當Fre品嚐到黑松露和牛三明治，吃到猛點頭，竟只顧著吃，一口接著一口吃下去，忘了跟我們分享啦！

武三碗不過崗：武松飯，滿滿的肉搭配秘製川味醬料加上一顆明月蛋，蛋汁搭配肉和醬料，讓人一口接一口！果然是廚佛Fred，有吃出店家秘訣，蛋黃的滑讓口感更順更好吃！

千千虎掌燒：不同於傳統雞蛋糕的口感，令人驚豔的香脆餅皮與有特色的Q彈口感，搭配各種獨家製作的飽滿餡料，在口中產生豐富層次感，讓人印象深刻的虎掌燒一口接一口!連Fred都激發起童心，用姿靜的臉當比例尺拉出超長起司的餡料，證明這裡的用料是真材實料！

▲▼華泰名品城耶誕活動。（圖／ETtoday）

▲Fred與姿靜邊吃邊玩，搭配好吃的食物，完全感受到華泰提供的聖誕氣氛。（圖／ETtoday）

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