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26歲保全做3份工　60歲女友列30萬清單考驗愛情！為養7人拾荒度日

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▲54歲左先生為愛過勞死的故事。（圖／鏡週刊提供，下同） 

圖、文／鏡週刊

我26歲出社會就做3份工作，保全是其中一份。一個月1萬5，一天12個鐘頭，臨時有同事生病，就站到有人來接為止，我遇過幾個人死掉，有人做30幾個鐘頭，趴在桌上「再見」的，被發現時身體都僵硬了。後來景氣崩潰，我去做電子作業員，工時更長。出社會後我都沒有女朋友，交不到，10年一片空白，每天10點半下班，到家洗澡，就吃東西看日劇。 

電話交友系統安排「甜甜」給我，她留言每天發生的事，就是大學女生的生活。她寄照片來，我就印下來沖洗，放在夾子裡面，好像真的跟她交往一樣。後來我同事也收到一樣的訊息，就說我被騙了。雖然比0204（色情付費電話）便宜，半年我也花了7萬多元。但心裡的空虛，很痛很痛，也是可能要人命的。寂寞會殺人吶。

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左先生每天都唱1小時的歌哄女友入睡，也養成手抄歌詞的習慣。（左先生提供）

工作第7年我自律神經失調，覺得自己快死了。那時我認識前妻，見面第二次，她問我可不可以跟她結婚？還有人願意跟我在一起，我就答應了。結果，隔一個禮拜，她就自殺。我才知道她有自殘的習慣。我們有3個孩子，她常常自殺，曾經用刀子刺自己肚子、在家裡燒炭、上吊，也曾經跑到公園上吊。她吃藥精神耗弱沒辦法工作，我存的錢到孩子小學就用完了，也很渴望正常的感情生活。晚上我看日劇哭，看《求婚大作戰》哭最慘，我真希望變魔術，讓很多事情可以重來。

後來我們離婚了，我在網路認識現在的女朋友。她年輕時很漂亮，有吸引男生的魅力，而且她就叫「莉香」，跟日劇《東京愛情故事》女主角名字一樣。她為了考驗我的誠意，列了一張購物清單給我，我買了3件大衣給她，還自己去幫她買胸罩，加上給她租房子、買車的錢，花了30幾萬元。一般人看起來會覺得是詐騙，但我知道不是，是的話，頭也洗一半了。

我們剛認識時都講24小時電話，到哪裡都掛著手機。她出門帶2支手機，怕電不夠。她快60歲了，聲音當然不像大學生，但她好像把一切都交給了我，我覺得很幸福。她昨天跟我說，我用亞太（門號）跟她講第一句話，就被我的聲音吸引，睡前我都唱歌哄她，也寫了好多歌詞的本子。每次見面，我一定都帶花，而且都是自己種的。

她從小被當公主服侍，喜歡做志工、讀書，是很正向的人，但就是不會賺錢，又很會花錢。為了付前妻贍養費、3個孩子的學費，還要花錢讓女友讀大學、照顧她的家人，我一個人就養了7個人，只好把保單跟股票都處分了，但錢還是不夠，只好做更多工作。

我那時一個月工作超過5百小時。做12小時的夜班保全下班後睡2個鐘頭，再去打掃日租套房，掃完睡2個鐘頭，再去做夜班。休假我就去公園做14小時的保全，巡邏打卡。好幾次在路上都要昏倒，有次，我打掃完騎車回家，離家50公尺，路口剛好有人在辦喪事，我就昏倒了，機車滑到靈堂前。但我沒死，醒來了，還拿到理賠金。

我所有卡都爆了以後，就跟她分手了。分開幾年，最近我們又在一起了。為了她，我都撿人家不要的東西過生活，日租套房人家用剩的牙膏、衛生紙，住戶有時也會給我東西吃，我都裝一大袋，但她不會嫌棄我。

我哥哥一歲生病，13歲過世，從小爸媽就為了借醫藥費很忙，我們是傳統家庭，不會表達感情、不會說愛你，我也不會，付出就是努力為對方做事情、賺錢。被需要了，付出就是全部付出、不保留。我現在錢又快要花完了，公主就是公主，不容易改變啊，老天爺會幫我們想辦法。最壞的打算，就是做到過勞死而已。

左先生 54歲 台中市 大樓保全

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