籍斯瀚「人妻女友」懷孕！探視丟一句話動搖他　揪2女1男組隊劫囚

記者葉國吏／綜合報導

槍毒通緝犯籍斯瀚歷經21個小時的逃亡，與人妻陳姓女友和同夥彭男等3人一起被押解回竹北分局。根據了解，籍斯瀚之所以會逃亡，全是人妻女友已經懷有他的骨肉，在派出所探視的時候丟下一句話「你就去關吧，我會寄小孩照片給你」，讓籍嫌決定要落跑。

▲為「最強小王」浪跡天涯的陳姓人妻將面臨重刑。（圖／記者陳凱力攝，下同）

歷經21小時的逃亡，通緝犯籍斯瀚終於在10日下午1點許在基隆七堵落網，駕駛彭男還試圖衝撞圍捕警力，警方前後開了11槍才成功制服籍斯瀚等人，期間還導致27歲曾女雙腿中槍，籍斯瀚滿臉血跡被壓制在地，從基隆返回竹北下車時，連腰都站不直，看起來非常狼狽。

▲籍斯瀚面對媒體詢問，竟囂張卸責說「不是我異想天開，是警察的問題」。

籍、陳、彭3人前後被押送回竹北分局接受調查，當籍斯瀚步入分局時，現場有媒體不斷詢問「前科累累還意圖逃亡」、「為什麼異想天開找女朋友幫忙」、「法網恢恢難道真以為自己可以逃過嗎」等問題時，竟大言不慚的說「是警察讓我逃跑的」、「不是我異想天開，是警察讓我打電話給家人的」，還理直氣壯的說「有前科是我的錯嗎」。

不過根據《自由時報》報導，籍斯瀚其實本來打算投案，而且人都已經在派出所了，而他的陳姓同居人妻女友自稱懷孕，前往探視、臨走前丟下一句話「你就去關吧，我會寄小孩照片給你」。就是這句話讓籍嫌原本想投案的心動搖了，馬上聯絡人妻女友，並由女友找來30歲曾姓閨密、閨密彭姓前男友，她們再找來21歲李姓女子加入，三女一男加上三輛車，組成一支劫囚團隊。