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SOGO周年慶業績創歷史新高　「1秒500筆結帳」賣翻了

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▲▼SOGO百貨週年慶首日（圖／記者周宸亘攝）

▲今年SOGO百貨周年慶首日，台北忠孝館開門不到半小時一樓化妝品水洩不通（圖／記者周宸亘攝）

記者蔡惠如／綜合報導

今年新冠肺炎疫情肆虐，3月至4月百貨零售受到衝擊，SOGO百貨在下半年針對周年慶檔期急起直追，反創下全台周慶期間113億元業績，成歷史新高，消費者不能出國，精品買翻，加上化妝品成長的助攻，今年預估全台業績可破450億元。

SOGO董事場黃晴雯表示，上半年因疫情影響，3至4月的業績一度下滑30%，其實非常擔心，但下半年因周年慶的爆發成長，再創1秒500筆、1分鐘3萬筆交易的紀錄，已經拚回全年業績目標，而疫情也凸顯出，未來的零售市場最重要的一環，就是客戶關係管理，而面對未來則採「審慎樂觀」的態度。

消費者無法出國留在台灣消費，讓精品業績在周年慶爆發，其次便是需要定期補充的保養品，但市場趨勢如此，SOGO何以特別？總經理汪郭鼎松表示，今年周年慶為吸客，採取2大策略，首先便是將客戶分眾，並提供歷年最多48款來店禮，分成6個兌換門檻鼓勵顧客消費，且各分店還會相互支援，轉移庫存，以往來店禮剩餘庫存約10%，今年直接降至2%，等同98%都達到有效率的兌換。

第二策略便是結合數位，用手機發送折價券、抵用券、積點與消費通知等服務，消費者不用花時間等候排隊更換抵用券，自然就有更多時間能跟櫃姐交流，消費時間拉長就能有效提高客單，據統計今年SOGO百貨周慶消費客單提高15%，就是因為消費者接收的資訊更多，逛街的時間更長。

SOGO目前台北三店包括忠孝、復興與敦化全年業績上看280億元，位於桃園地區的中壢店、新竹巨城內的新竹店，以及天母地區的天母店等地區型百貨，在周年慶也都有超過10%以上的成長。

今年百貨周慶精品爆發，擁有精品的賣場幾乎都呈現跳躍成長，整體精品業種在周慶成長達到30%，另間連鎖百貨遠百，周年慶也將在12／16正式落幕，目前統計業績已上看130億元，較去年同期成長約10%，以台中大遠百、板橋大遠百、新竹大遠百、遠百信義A13及遠百桃園5間分店表現最好。

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