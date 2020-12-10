陳菊報告人權委員會4大方向　未來也將主責《禁止酷刑公約》

▲陳菊與總統蔡英文10日出席「台灣人權阿普貴活動」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國際人權委員會8月揭牌成立，監察院長兼國家人權委員會主委陳菊10日選在國際人權日當天，在臉書報告該委員會從事的4大方向。陳菊表示，萬事起頭難，這4個月裡同仁們歷經不斷的討論與溝通，從無到有，感謝許多機關、團體、諮詢顧問與人權路上的前輩、朋友的支持與協助，讓人權委員會在為人權打拼的路上不孤單。

陳菊指出「院際合作的人權教育」、「司法合作」、「國際交流」及「國內重大人權侵害議題」是國家人權委員會4個月以來的4大方向。她表示，深化與扎根人權教育是他們最先著手的工作，與考試院長攜手完成「促進公務人員人權教育」合作計畫，並已付諸實施，今年11月國家考試錄取的新進公務人員就開始適用這套新教材，而下一步，我們將展開教師、司法人員和高階文官的人權教育。

陳菊透露，司法合作上，國家人權委員會與司法院攜手合作，以「法庭之友」的身分出席憲法法庭言詞辯論，提供人權觀點，並針對釋憲案提供人權見解，作為大法官審理的參考。透過院際間的合作，推動全面性的人權發展，將是促進人權很重要的一步。

在國際交流方面，陳菊表示，國家人權委員會重視國際交流，11月時與亞太地區國家人權機構論壇（APF） 的秘書處進行視訊會議，未來將持續強化跟APF的經驗交換，另外也感謝許多駐處熱情分享在追求人權的過程與經驗。期待明年疫情趨緩，能在台灣舉辦大型國際會議，就全球關切的人權議題交換意見，讓台灣在國際人權體系有更多的參與和貢獻。

至於針對國內的人權議題，包括死刑、外籍漁工、兒童人權、不義遺址等，陳菊表示國家人權委員會也陸續舉辦座談或履勘。

另外，行政院10日拍板「禁止酷刑及其他殘忍不人道或有辱人格之待遇或處罰公約施行法」草案，並將併同《聯合國禁止酷刑公約》及其任擇議定書送請立法院審議。

對此，陳菊表示，《聯合國禁止酷刑公約》即將國內法化，國家人權委員會將是主責機關，未來也將關注監獄、庇護所、少年觀護所、少年矯正學校、移民收容所、兒童及少年安置機構、老人照護機構、身心障礙者留居處所及特殊教育學校等場所的人權問題。

「萬事起頭難。」陳菊說，4個月來，國家人權委員會正逐步推展各項人權工作，雖然傳統監察權也是在維護人權，但從監察院權的事後糾正、糾舉與彈劾，到國家人權委員會的積極促進與維護人權，需要更多的政府之間、以及政府與國內外組織之間的合作，結合各界的智慧與力量。她強調，這是人權工作的升級，需要大家一起努力。

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