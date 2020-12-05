重回景美看守所　陳菊：人權是台灣最高的價值

▲陳菊5日出席「2020世界人權日典禮」。（圖／翻攝自統統府Flickr）



政治中心／台北報導

身兼國家人權委員會主委的監察院長陳菊5日上午出席「2020世界人權日」活動。陳菊在致詞時表示，人權是台灣最高的價值，未來在轉型正義的路上，若有做的不好的地方都願意傾聽各方意見，一起守護台灣得來不易的自由、民主、人權。

文化部國家人權博物館上午在白色恐怖景美紀念園區舉辦「2020世界人權日」活動，總統蔡英文、身兼首屆國家人權委員會主任委員的監察院長陳菊、文化部長李永得、促進轉型正義委員會主任委員楊翠、國史館館長陳儀深等人，以及政治受難者和家屬共同出席。

陳菊於致詞時表示，回到42年前被關押在景美看守所二樓的59、61號押房，心情很複雜，不過，看到促轉會的努力、看到國家對壓迫人權的重視，聽到政治犯前輩張則周的一席話，對台灣的未來充滿希望與期待。

陳菊說，自己曾是政治受難者，現在身為國家人權委員會主委，深刻瞭解很多政治犯家屬的痛苦，現在台灣好不容易建立對自由與人權的重視，即便面對國際上各種的壓力，「人權還是我們這個政府最高的價值」。

陳菊也提到，如果過程中，做得還不夠，政治犯或家屬還是有很多苦痛、委屈，她願意與促轉會、國家人權博物館、政治犯前輩與家屬不斷溝通，最重要如何讓政治受難者包括受難者的家屬感覺到現在的政府所給予的公道。

陳菊強調，對於過去沒有機會溝通或造成若干誤解，國家人權委員會願意努力，一起守護與珍惜台灣得來不易的自由、民主與人權。

其他人也看了這些...

►國民黨曝光影片打臉蘇貞昌：日期內容全講錯、信功談的是口蹄疫

►蔣萬安不在意被綠營攻擊 反嗆蘇貞昌：國會殿堂公然說謊毀人商譽

►扯信功挺美豬遭打臉 蘇貞昌：不是指哪家公司支持萊劑肉品進口

更多熱門新聞...

►信功「拒用萊豬」打臉 政院：蘇貞昌指的是豬農支持政府協助豬農

►獨／萊豬衝擊709億養豬業 風險評估報告不到350字

►獨／農委會萊豬影響報告4頁全文曝光 「讓進口國競爭冷凍市場」

►振興一下我們的美麗